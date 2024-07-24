她「飛機上」決策！台中急轉彎停班課 盧秀燕：颱風變化很大

盧秀燕今抵台親解中市今日改停班停課原因，「飛機上決策」。（圖：市府提供）

2024/07/24 07:34

〔記者蘇孟娟／台中報導〕凱米颱風持續進逼，才剛訪美的台中市長盧秀燕落地美國僅6小時就折返，今晨返抵國門，對於昨天台中市一度宣布今天正常上班上課，昨天深夜接近凌晨時分改停班停課，盧秀燕說，她在飛回台灣的飛機上召開緊急會議，因台中被預測有可能進入暴風圈，風力更達到標準，她拍板決定今天全市停止上班上課，也將趕回台中主持早上8點的災害應變會議。

因應凱米颱風來襲，昨晚8點起各縣市陸續宣佈今日正常上班上課，但台中市原宣佈今日要正常上班上課，引發不少民眾湧入盧秀燕臉書敲碗放假，結果到近24日的凌晨，台中市府又改變決定，決定今日全市停班停課，讓臉書謾罵聲轉為讚嘆德政聲，有少數夜班民眾已趕出門上班頗有微詞，多數民眾留言總算能安心睡覺。

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22日晚間赴美訪問的盧秀燕落地美國6小時就決定折返台灣，今日清晨她順利回國，盧秀燕說，還好能搶在暴風圈接觸台灣前抵達，希望在這颱風可能對台中帶來影響之前，「在關鍵時刻能與市民同在」。

有關臨時宣布停班停課，盧秀燕說，颱風變化很大，此次颱風不只範圍變大、增強，路線也不同，根據最新的資料，颱風可能會在宜蘭、花蓮之間登陸，路徑大幅的南修，台中被預測有可能進入暴風圈，昨晚風力更達到標準，所以在飛機上召開緊急線上會議，拍板決定今日台中全市停止上班上課，並且盡快宣布，讓今天原本要上班上課的民眾可在第一時間得到訊息，她也將立即趕回台中主持早上8點的災害應變會報，雖然現在有降下來，但「寧寬勿鬆」，不可掉以輕心。

盧秀燕今抵台親解中市今日改停班停課原因，「飛機上決策」。（圖：市府提供）

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