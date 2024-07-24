為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

她「飛機上」決策！台中急轉彎停班課 盧秀燕：颱風變化很大

盧秀燕今抵台親解中市今日改停班停課原因，「飛機上決策」。（圖：市府提供）

盧秀燕今抵台親解中市今日改停班停課原因，「飛機上決策」。（圖：市府提供）

2024/07/24 07:34

〔記者蘇孟娟／台中報導〕凱米颱風持續進逼，才剛訪美的台中市長盧秀燕落地美國僅6小時就折返，今晨返抵國門，對於昨天台中市一度宣布今天正常上班上課，昨天深夜接近凌晨時分改停班停課，盧秀燕說，她在飛回台灣的飛機上召開緊急會議，因台中被預測有可能進入暴風圈，風力更達到標準，她拍板決定今天全市停止上班上課，也將趕回台中主持早上8點的災害應變會議。

因應凱米颱風來襲，昨晚8點起各縣市陸續宣佈今日正常上班上課，但台中市原宣佈今日要正常上班上課，引發不少民眾湧入盧秀燕臉書敲碗放假，結果到近24日的凌晨，台中市府又改變決定，決定今日全市停班停課，讓臉書謾罵聲轉為讚嘆德政聲，有少數夜班民眾已趕出門上班頗有微詞，多數民眾留言總算能安心睡覺。

22日晚間赴美訪問的盧秀燕落地美國6小時就決定折返台灣，今日清晨她順利回國，盧秀燕說，還好能搶在暴風圈接觸台灣前抵達，希望在這颱風可能對台中帶來影響之前，「在關鍵時刻能與市民同在」。

有關臨時宣布停班停課，盧秀燕說，颱風變化很大，此次颱風不只範圍變大、增強，路線也不同，根據最新的資料，颱風可能會在宜蘭、花蓮之間登陸，路徑大幅的南修，台中被預測有可能進入暴風圈，昨晚風力更達到標準，所以在飛機上召開緊急線上會議，拍板決定今日台中全市停止上班上課，並且盡快宣布，讓今天原本要上班上課的民眾可在第一時間得到訊息，她也將立即趕回台中主持早上8點的災害應變會報，雖然現在有降下來，但「寧寬勿鬆」，不可掉以輕心。

盧秀燕今抵台親解中市今日改停班停課原因，「飛機上決策」。（圖：市府提供）

盧秀燕今抵台親解中市今日改停班停課原因，「飛機上決策」。（圖：市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
雲林停班停課 各醫院門診異動看診前先確認
2024/07/24 07:07

雲林停班停課 各醫院門診異動看診前先確認
凱米颱風來襲 台北101今天暫停營業1天
2024/07/24 07:27

凱米颱風來襲 台北101今天暫停營業1天

軌道建設加持 正義公園綠意學區宅夯
今晚飛美訪問遇「凱米」攪局 盧秀燕：視情況調整行程提前回國
2024/07/22 21:12

今晚飛美訪問遇「凱米」攪局 盧秀燕：視情況調整行程提前回國
不甩颱風！新竹「台派大辦桌」照辦 10道高虹安相關菜單曝光
2024/07/24 07:18

不甩颱風！新竹「台派大辦桌」照辦 10道高虹安相關菜單曝光

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
台中起風了卻沒颱風假 民眾湧盧秀燕臉書敲碗
2024/07/23 21:53

台中起風了卻沒颱風假 民眾湧盧秀燕臉書敲碗
政治今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播