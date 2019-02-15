海味「西乞龜」慶元宵 赤崁龍德宮推「丁香魚龜」

2019-02-15 19:46

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年「西乞龜」澎湖元宵系列噱頭十足！澎湖國家風景區管理處首發「平安龜紀念幣」、湖西龍門安良廟祭出「金莎巧克力龜」，白沙赤崁龍德宮也推出「丁香魚龜」，元宵節當天（19日）山水上帝廟、鎖港北極殿「黃金龜王」之爭即將登場。

赤崁村是衛星漁港，以丁香為主要漁獲，也是白沙鄉治所在，龍德宮是主要信仰中心，除了與一般宮廟宗教信仰無異，更主管無人島姑婆嶼紫菜採集權，向心力十足。今年廟方發揮創意，製作了600斤丁香魚龜，搭配1萬2000斤米包龜，彰顯赤崁漁村特色，也是繼去年推出紫菜龜後再次創舉。

丁香魚龜製作相當費時，先在下方舖設白米包，上方再鋪設層層丁香，採用的是1斤350元的中丁，600斤的丁香一半，由曾獲全國模範漁家婦女殊榮的楊麗珠捐贈，另一半則由廟方出資，赤崁丁香魚加米包龜不供外界乞求，未來會分發給赤崁家戶；而赤崁文衡聖帝殿，也將在元宵推出4200斤魚蝦滿載加米包龜，元宵當天會正式亮相。

另外，赤崁龍德宮今年提供1輛9萬元的山葉155cc機車、4萬元的捷安特越野車及名牌包大獎，讓民眾乞求，還有冰箱、電視、黃金項鍊、戒子、禮券等求乞物。廟方每晚7點到10點提供群眾免費吃湯圓保平安，以及添心願求借發財金600元的上元暝活動。廟埕還穿插過平安橋的摸彩活動，每天限量免費擲筊求取平安的蛋糕龜，還有小型夜市商展及羊咩咩餵食互動，歡迎大眾來觀賞，共襄盛舉鬧元宵。

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