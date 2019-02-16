澎湖元宵乞龜嘉年華揭幕 興仁懋靈殿推乞龍蝦

2019-02-16 19:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖國家風景區管理處今年力推的元宵乞龜嘉年華活動，今日在文澳祖師廟盛大揭幕，首發平安龜紀念幣提供民眾擲筊乞求，並配合小鎮漫遊年，由菊島浩客公仔揭幕，請來雙金藝人沈文程擔任代言人，興仁懋靈殿則推出龍蝦乞求。

今日嘉年華揭幕儀式，由澎管處長許宗民、副議長陳雙全、馬公市長葉竹林、澎湖縣政府旅遊處副處長劉美凡及代言人沈文程等人共同主持，依循古禮科儀參拜後，並請人為平安紀念幣施法祈福，今年澎管處平安紀念幣共製作1萬組，提供澎湖10間廟宇擲筊乞求。

澎管處配合活動揭開序幕，現場提供800組紀念幣，民眾只要擲出1筊就能獲得，同時配合今年小鎮漫遊年，澎管處第9代綠蠵龜公仔-菊島浩客，也長高長壯了，在活動會場舉行揭幕儀式，而文澳祖師廟也放置花燈、市集，並邀請沈文程上台高歌一曲，現場還有氣球龜、肪片龜及菠蘿龜DIY教學活動，提前打響西乞龜名號。

另外，馬公興仁懋靈殿今年元宵系列活動，推出龍蝦及波士頓龍蝦乞求，並利用8800台斤米包龜為主舞台，製作大型水池，保證民眾乞求的都是活跳跳生猛海蝦；主任委員蔡瑀全表示，乞求龍蝦每次200元，當日擲6次沒中龍蝦送泰國蝦1斤，2聖杯4尾1公斤龍蝦1隻、3聖杯2尾1公斤龍蝦1隻；波士頓龍蝦則是每次100元，每日取前三名進入決賽，第一名5公斤、第二名3公斤、第三名2公斤，四至九名安慰獎泰國蝦2斤。

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