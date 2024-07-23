凱米將以顛峰之姿襲台 吳德榮示警：挾致災性強風豪雨侵襲

中颱「凱米」在菲律賓東方海面，向北北西前進，持續增強、擴大，在最接近台灣時、強度將達巔峰。（圖擷自中央氣象局）

2024/07/23 09:27

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中颱「凱米」在菲律賓東方海面，向北北西前進，持續增強、擴大，預估明（24日）將增強為較強的中颱，暴風半徑也可能擴大至250公里，由於其在最接近台灣時、強度正值巔峰，挾致災性強風豪雨侵襲、決不可小覷。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）50次系集模擬圖顯示，凱米未來路徑的不確定性已較收歛，不過則仍有西北颱的機率，無論如何變化、威脅都很大，應繼續觀察。

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今（23日）颱風逐漸接近，北部及東半部轉有局部短暫陣雨，北部、東北部愈晚愈明顯；中南部仍有午後對流，有局部大雷雨機率，應注意；各地區氣溫為：北部25至35度，中部25至37度，南部25至38度，東部23至36度。

明後（24、25日）兩天受颱風環流影響，各地應加強防颱，慎防致災性強風豪雨，週五至下週日（26至28日）颱風漸行漸遠，氣溫回升，大氣不穩定，仍有強對流發展，尤其中南部應續防豪雨發生；下週一（29日）天氣轉晴朗炎熱，大氣仍不穩定，午後近山區有強對流發展，擴展至部分平地。

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