元宵乞龜 高雄兩廟相鄰吸10萬人潮創紀錄

2019-02-18 23:17

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市多家廟宇舉辦乞龜大賽，五甲龍成宮推出總值45萬元大獎，五甲關帝廟則加碼萬元開運紅包拚場，民眾遊走相鄰兩廟試手氣，連外國人也來乞龜，春節吸引10萬人潮破紀錄，場面熱鬧滾滾。

市府民政局表示，元宵重頭戲乞龜文化受歡迎，尤其烏龜象徵「福祿壽」，民間習俗視為吉祥物，帶來平安、財富、長壽，多家廟宇舉辦乞龜大賽，鳳山區五甲龍成宮、五甲關帝廟相鄰大車拚。

五甲龍成宮今年最大獎是以米、麵粉酥等製成的3688斤重大龜王，加碼贈送1兩重小金龜做紀念，民眾擲筊勝出一次帶回2隻龜，新增貳獎總計5人，贈送3錢重媽祖金項鍊，總價值45萬元。

五甲龍成宮主委鄭振成表示，民眾只要捐200元香油錢，擲筊5杯進入決賽，就算最後挑戰未成功，廟方大方送3斤雞蛋龜，堪稱是人人有獎，明晚將上演擲筊PK戰，最大福主可望揭曉。

五甲關帝廟推出120斤長壽龜王，加碼開運紅包1萬2000元，點燈擲茭總計200個獎項，優勝者還能騎走重型機車，目前累積最高紀錄是1人擲出15個聖杯。

值得一提的是，兩廟今年春節均出現立筊，五甲龍成宮是350年來第一次，五甲關帝廟則連12年春節出現立筊，令人嘖嘖稱奇!

五甲龍成宮更於廟前廣場，製作Q版媽祖等神像，4丈高搭配LED燈，民眾廟裡乞龜祈福，還能欣賞神像花燈，穿梭祈福、平安門，保佑新的一年平安有福氣。

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