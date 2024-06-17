流浪狗衍生交通、環境問題 永康區里長聯合籲市府想辦法

永康區十多位里長聯合要求市府重視流浪狗衍生的交通及環境問題，加強安置及對任意餵養造成環境髒亂的行為開罰。（記者劉婉君攝）

2024/06/17 11:45

〔記者劉婉君／台南報導〕流浪狗追逐來往人車導致交通事故、民眾餵養造成環境髒亂，是台南市永康區許多里長的困擾，十多位里長一起站出來，聯合要求市府重視問題，想辦法改善，加強安置流浪狗，並對任意餵養而造成環境髒亂者加強開罰。

永康區新樹里里長陳日祥表示，流浪狗衍生的追人、咬人問題，各里都有，令各里里長都相當頭痛。餵養流浪狗的人雖然很有愛心，但食物放了就不管，造成垃圾及環境髒亂，流浪狗越聚越大群，狗屎滿地也是極大的困擾。

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有里長的女兒騎車時曾遭到流浪狗追逐而摔車受傷，也有里長在勸阻餵養人士時發生衝突而上法院。

里長們表示，希望市府提出一個好的辦法，保護人和狗的生命，安置流浪犬，也對餵養而造成環境髒亂的人士開罰。

動保處表示，會繼續捕捉游蕩犬並找地方安置，仁德區遊蕩犬友善暫置區預計10月會完工，也會請各區尋找適當的地點設立安置地點。南市自2021年3月起，針對會追逐人車的遊蕩犬裝置行為矯正器共1600隻，若無法改善則會長期收容；而對於餵養行為，會加強勸導，若有造成環境問題，民眾也可以檢具資料，提供給環保局依廢棄物清理法裁罰1200元至6000元。

台南永康區10多位里長聯合要求市府重視流浪狗衍生的交通及環境髒亂問題。（記者劉婉君攝）

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