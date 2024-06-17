寶林案釀6死團體訴訟啟動 消基會估「求償金可能破億」

財團法人中華民國消費者文教基金會今宣布啟動團體訴訟正式收件。（記者蔡思培攝）

2024/06/17 11:46

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市信義區寶林茶室3月底爆發食品中毒案，累計造成6死。財團法人中華民國消費者文教基金會今開記者會宣布正式啟動團體訴訟收件，目前已有30位受害者加入，其他受害者也可於7月底前向消基會聯繫加入團訟。消基會後續會了解受害者身心狀況提出賠償，此案求償金額突破1億元可能性相當高。

消基會副董事長徐則鈺說，團體訴訟是指受害者同意由消基會擔任原告，消基會會委任律師，對業者提起團體訴訟，消費者不用支付費用。消基會已收到寶林案6位死者家屬，24位輕重不同傷病受害者有意願加入團體訴訟，消基會在6月13日召開說明會，向受害者與家屬說明團體訴訟流程、可爭取的權利項目及須提供文件資料，6月17日起正式收件。消基會表示，若受害消費者儘速填寫資料、提供證據資料等，就能早日進入提訟程序。

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消基會已針對寶林案開過3次義務律師團會議，啟動訴訟策略討論，及法律攻防的研析，也會隨時緊盯行政責任調查結果及刑事責任偵查結果，適時納入團訟有利主張。徐則鈺提醒，若有其他消費者也是受害者，可與消基會主動聯繫加入團體訴訟。

消基會董事長吳榮達表示，消基會後續要先了解受害者目前身心狀況，才能進行後續賠償金判斷，對於精神賠償部分會有較高主張；目前看起來是普通過失所致損害，可另外請求損害額1倍以下懲罰性賠償金。

吳透露，此案求償金額破1億元的可能性相當大，目前已有30位受害者與家屬願意參加團體訴訟，其中有6位死者，若1位死者請求2000萬元，光是死者部分求償就會破1億元，但具體金額還需再試算。

消基會考量寶林茶室業者資產可能無法盤常所有受害者，訴訟對象除寶林茶室與廚師，還包括寶林茶室所在的大食代美食廣場、遠東百貨A13，讓受害者有機會透過廣場的保險獲得賠償。

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