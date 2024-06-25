空品標準將朝3階段加嚴 第一階段訂2030年達標

環境部今（25）天召開空品標準修正草案研商會，指出PM2.5等污染物的空品標準將採3階段逐步加嚴。（記者陳嘉怡攝）

2024/06/25 14:39

〔記者陳嘉怡／台北報導〕環境部4月底預告加嚴空氣品質標準，今（25）天召開空品標準修正草案研商會，指出PM2.5（細懸浮微粒）等污染物的空品標準將採3階段逐步加嚴，此次草案修正屬於第一階段，預計2030年達標；另針對縣市轄內空品測站須「站站都達標」才能劃設為二級防制區，執行上可能有困難，環境部表示可能會排除境外污染事件日，或排除情況特殊的空品測站採分區管制。

環境部大氣司長張順欽表示，環境部4月底預告修正空品標準草案後，環團希望比照世衛空品建議值進一步加嚴PM2.5等空氣污染物標準，因此參考世衛組織建議的空品階段管制目標，及空污排放減量模式模擬結果等，訂定出3階段的空品標準加嚴目標，此次修正草案包括將PM2.5年平均值從15微克／立方公尺加嚴至12微克／立方公尺、臭氧小時平均值從120ppb加嚴為100ppb，都屬於第一階段，達標年訂在2030年。

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第二階段的空品標準修正預計2030年啟動，屆時PM2.5年平均值將進一步加嚴至10微克／立方公尺、臭氧小時平均值也會加嚴至90ppb，PM10（懸浮微粒）及二氧化氮的空品標準也會有所調整；第三階段則會朝世衛組織建議的最終目標訂定。

環境部科長謝仁碩表示，環視各國的PM2.5的年平均值標準，美國訂在2032年加嚴到9微克、歐盟則訂在2030年加嚴到10微克，台灣的腳步並沒有比國際慢。

另因應空品標準加嚴，此次草案也規定縣市轄內所有測站須全數符合標準，才能劃定為符合空品標準的二級防制區，取代過往以所有測站濃度平均值的判定方式。不過，新北市環保局表示，新北萬里測站靠近海邊，常受海水飛沫和境外污染物影響，懸浮微粒常超標，若基於站站達標，就將新北列為三級防制區不公平，也可能導致產業會因需要投資更多空污防制卻步，讓地方發展受阻。台南市及台中市環保局則指，中南部縣市秋冬空品受境外污染物影響很大，要符合現行空品標準就已經很困難，盼排除境外空污事件日。

張順欽表示，空氣污染防制區規定可能會朝排除境外污染事件日，或排除情況特殊的空品測站採分區管制的方向規劃，但也強調站在健康角度，無論境外或境內污染物都會影響人體健康，必須像擰毛巾一樣找到新的空污減量方法；而淨零過程中減少的碳排放，也會讓空污跟著減少，未來的空污防制計畫會思考如何結合淨零與減空污。

環境部規劃空品標準將採3階段逐步加嚴。（擷取自環境部空氣品質標準草案研商會簡報）

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