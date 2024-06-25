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台南幸福版圖再+1 裕文非營利幼兒園8/1開園

南市東區裕文非營利幼兒園，滿足幼兒多元化學習場域。（圖由台南市教育局提供）

南市東區裕文非營利幼兒園，滿足幼兒多元化學習場域。（圖由台南市教育局提供）

2024/06/25 14:36

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為減輕家庭撫育幼兒的負擔，並讓家長安心就業，南市推動設立非營利及公立幼兒園，提供平價、優質及便利性的教保服務。東區裕文國民小學的非營利幼兒園，耗資1.68億元興建，已完工驗收，預計8月1日開園，提供家長一大福音。

裕文非營利幼兒園校園以「清水模」建築形式，呈現簡約有機風格，戶外場域充滿大自然景緻並結合綜合性、地景式及共融式遊戲場等情境空間，滿足幼兒發展潛能與想像創造面向。

南市教育局長鄭新輝表示，幼兒園將設置13個班級、行政空間及2間多功能活動室，並提供遊戲閱讀空間，讓就讀的小朋友在安全舒適環境中快樂學習及成長。

市長黃偉哲今（25）日前往視察，他表示，市府近年來積極推動幼兒教育，致力打造優質的幼兒學習環境，「全人裕文非營利幼兒園」新建工程耗資約1.68億元，完工後，將招收2歲至5歲的幼兒，共計13班，其中2歲班有3班，8月1日起開園，提供幼生自由跑跳遊戲與學習，為東區家長提供貼心多元的育兒服務。

教育局表示，南市113學年度共有9所幼兒園將落成啟用，其中包含3所專設幼兒園、5所公立幼兒園，對於學齡前幼兒的照顧及教育將更為周全。

南市東區「全人裕文非營利幼兒園」耗資約1.68億元完成。（圖由南市教育局提供）

南市東區「全人裕文非營利幼兒園」耗資約1.68億元完成。（圖由南市教育局提供）

台南市長黃偉哲（前左2）今日前視察「全人裕文非營利幼兒園」新建工程。（圖由南市教育局提供）

台南市長黃偉哲（前左2）今日前視察「全人裕文非營利幼兒園」新建工程。（圖由南市教育局提供）

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