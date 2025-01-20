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    瀕危「屍花」將睽違15年盛開！ 雪梨皇家植物園開放網路直播

    澳洲雪梨皇家植物園種植著一株味道奇臭無比、外觀十分巨大的「屍花」，近期園方觀測到它即將睽違15年盛開，因此開放24小時網路直播。（圖擷取自「Botanic Gardens of Sydney」YouTube）

    澳洲雪梨皇家植物園種植著一株味道奇臭無比、外觀十分巨大的「屍花」，近期園方觀測到它即將睽違15年盛開，因此開放24小時網路直播。（圖擷取自「Botanic Gardens of Sydney」YouTube）

    2025/01/20 19:11

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕位於澳洲東南部的雪梨皇家植物園（The Royal Botanic Garden Sydney），種植著一株味道奇臭無比、外觀十分巨大的「屍花」（Corpse Flower）。近期園方觀測到它即將睽違15年盛開，於是特別將園區營業時間開放到午夜，同時開啟全天候線上24小時直播，目前已吸引上千人在線等候一睹開花奇景。

    綜合外媒報導，屍花的正式學名為「巨花魔芋」（Amorphophallus titanum，也稱泰坦魔芋），因其花朵在盛開時，會散發類似腐肉的氣味得名。報導指出，屍花的花朵未開時並無異味，只有在開花後才會散發可怕的氣味，目的是要吸引蒼蠅等昆蟲前來授粉，且花朵壽命僅有2至3天，若成功授粉則可能在盛開1天後就凋謝。

    據了解，目前屍花已被國際自然保護聯盟（IUCN）列入瀕危物種，儘管屍花壽命可以超過30年，然而綻放周期難以預測，有時甚至會10年才盛開一次，導致屍花在全球野外僅存300多株，且數量仍在持續減少。至於被種植在雪梨皇家植物園的屍花，是在2020年從南澳洛夫蒂山植物園（Mt Lofty Botanic Garden）移植而來。

    根據雪梨皇家植物園的資料，這株屍花重達15公斤，被移植到雪梨皇家植物園後，園區對外開放命名活動，最終這株屍花被票選命名為「Putricia」（意指貴族、高貴的），並成為雪梨當地非常有名的「網紅植物」。園方表示，近日園方觀察到屍花即將開花的跡象，於是在17日將它搬入溫室對外展示，並啟動24小時網路直播。

    園方透露，「Putricia」上一次盛開是在2010年，前幾次分別為2004年、2006年和2008年，若它今（20）日晚間成功開花，那將是它生命中第5次盛開。此外，儘管「Putricia」還未盛開，仍吸引大批遊客入園參觀，因此園區營業時間被特別延長至午夜12點，另有上千名無法前往現場的民眾正在線等待。

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