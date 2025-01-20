經濟部補貼台電1000億預算 藍白表決全砍了

藍白兩黨重複提案表決凍結台電虧損補助，民進黨立委吳思瑤雙手一攤無奈說台電被砍兩次。（記者塗建榮攝）

2025/01/20 19:50

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院院會今（20）日針對「114年度中央政府總預算案」進行表決，國民黨更提案延長開會到總預算審查完竣，預計將持續開會至清晨2時許。稍早在處理經濟委員會環節時，藍白黨團聯手表決通過，刪減經濟部貼補台電1千億2萬元預算。

國民黨團提案指出，鑑於政府錯誤的能源政策導致台電公司嚴重虧損，經濟部啟動內宣機制，宣傳國庫編列預算貼補台電是補貼民生電價，實情卻是人民拿自己的錢補貼自己，在如此不堪的情緒勒索下，全民仍要面對政府調漲電價共體時艱的情緒勒索。因此，針對經濟部預算第6目「國營事業管理」項下「05挹注台灣電力股份有限公司」1千億2萬元全數減列。

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民眾黨團提案則稱，台電財務於113年1至11月的稅前虧損為257億元，累計虧損已達4076億元，為貼補龐大財務黑洞，經濟部於114年度編列1000億元貼補台電，但台電經營卻未能符合「國營事業管理法」規定，針對台電公司虧損無底黑洞 ，不應再放任民進黨政府再用螞蟻搬磚的方式，將國家資源 毫無止盡 、漫無目標地投入黑洞，何況已調漲數次電價，因此，提案刪減「挹注台灣電力股份有限公司」1千億2萬元。

由於國民黨團提案與民眾黨團提案內容相同，在院會表決時，立法院副院長江啟臣裁示以國民黨團提案內容為主。

立院院會晚間持續總預算表決大戰。（記者塗建榮攝）

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