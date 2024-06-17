居民強烈反對 澎湖西嶼風力發電說明會取消

西嶼鄉長李添進（右三），帶頭反對西嶼設立風力發電園區。（記者劉禹慶攝）

2024/06/17 12:14

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕綠能發電雖是國家既定政策，但因澎湖幾處風力發電園區都出現問題，包括白沙中屯、湖西龍門風力發電園區，因此引發各界疑慮。精繼、順日光能源公司說明會從16日至19日在西嶼各村里舉辦9場說明會，因鄉長李添進與村民反對，並質疑「外力」介入，今（17）日第3場小門說明會不歡而散後，未來後續6場宣告停辦。

李添進表示，說明會廠商要求民眾簽到會發放禮品小風扇，很多民眾不知這樣的行為等於認同，湖西龍門菓葉風力發電園區，當初民眾就是在不知情下參與說明會，一進去就簽名領禮品（用宣導方式進行），最後被塑造成村民一致贊成設置，後開始動工興建，村民雖然發動大規模抗議 還是無法挽回，才變成現在龍門村和菓葉村有3支大型發電機矗立。

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更令西嶼村民不滿的是，昨（16）日橫礁及竹灣說明會，發現許多外地人來參與，外地怎麼可以來代表各村的意見，李添進很不客氣請他們離開。

李添進質疑，為什麼公司要賺綠能的錢，民眾要承受噪音的污染，風車所產生的低頻噪音真的會讓人受不了，若設置了影響不是3-5年，而是30-50年。

由於全西嶼鄉村民皆反對設置，因此西嶼各活動中心理事長一致同意不提供場地給業者，廠商代表最終決定取消後面的所有場次，另行討論後再安排後續場次。

西嶼小門村民在說明會中，高舉反對風力發電園區標語。（記者劉禹慶攝）

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