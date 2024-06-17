女友肚子痛大便在房間 暖男反應引網笑：「屎」了都要愛

一名網友透露，因為兩人吃壞肚子，他先衝進廁所，沒想到女友忍不住在他的房間大便。示意圖。（資料照）

2024/06/17 11:47

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕夏季天氣炎熱容易吃壞肚子，一對情侶約會完肚子不舒服，男子上廁所時突然聽到女友說「我剛剛在你房間大便了」。一出廁所果真看見堆積如山的衛生紙及蹲在地上的女友，還有撲鼻而來的屎味。

這名網友在《Dcard》發文透露，假日與女友甜蜜約會完準備回家，突然感到腸胃不適，打開家門後馬上衝進廁所「解放」。這時廁所卻傳來敲門聲，原Po女友緊張地說：「我剛剛在你房間大便了」。

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起初，原Po以為是開玩笑，沒想到上完廁所竟然看見女友蹲在地上，旁邊還有一坨用半包衛生紙堆成的小山丘、一件剛脫下的褲子及一股屎味。

原Po坦言，當下情緒非常複雜，不知如何是好，女友看起來也是既窘迫又怕被罵，蹲在地上的模樣像是想找地洞鑽進去。於是他只好先安慰女友，「好啦沒事，你褲子有沒有沾到，等等去洗一下」、「乖乖沒事，肚子有沒有不舒服？」

事後女友好奇詢問「怎麼都沒有生氣」，原Po回想一下表示，看到女友蹲在地上可憐的模樣，「完全沒辦法生氣啊」。如果今天換成是自己，也會會希望另一半不要生氣，不要沒耐心，安撫尷尬場面並且一起收拾。

貼文一出引發熱烈討論，網友紛紛幽默回應：「愛的屎去活來」、「屎了都要愛」、「妳女友英文名字是安柏嗎」

也有網友稱讚原Po情緒穩定，「希望我以後也能找到和你一樣情緒穩定的男友」、「你們是真愛」、「這才是不離不棄的真愛啊」。

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