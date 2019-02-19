西螺朝興宮1380台斤米龜王 「龜落誰家」今晚揭曉

2019-02-19 12:09

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣西螺鎮朝興宮媽祖廟元宵擲筊乞龜今晚登場，為讓更多信徒參與，今年「米龜王」1380台斤，並有黃金龜、鳳爿龜等各種「龜」共近300隻，供信徒乞龜保平安。

吳厝朝興宮自1992年元宵節開始舉辦乞米龜活動，當時龜王是60台斤，經過20多年成長，5年前還願米龜王已達7萬168台斤，成長1000倍，由於總金額近200萬，乞龜門檻高，廟方決定今年由1380台斤米龜王重新讓信徒乞求，讓更多信徒能參與這項傳統。

朝興宮主委廖承洋表示，少子化衝擊，乞得7萬168台斤米龜王，要處理上相對麻煩，且200萬對許多農民門檻相當高，適逢今年完成廟內重新整修，委員會討論後，決定從1380台斤開始「養龜」，加上紅包門檻不到5萬元，讓更多信徒可以參與這項有趣的傳統活動。

廖承洋說，除了米龜王外，今年還有9隻黃金龜、200多隻鳳爿龜供信徒乞求，今晚8點開始由信徒擲筊，決定米龜王由那位幸運信徒祈回。

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