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日本焦屍案身分曝！中國移民疑「太惹人厭」 慘遭殺害焚屍

歸化成日本籍的餐飲業大亨寶島龍太郎（左）與妻子寶島幸子（右），遭人燒成焦屍、棄置栃木縣那須町的深山。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

歸化成日本籍的餐飲業大亨寶島龍太郎（左）與妻子寶島幸子（右），遭人燒成焦屍、棄置栃木縣那須町的深山。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

2024/04/25 19:04

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本栃木縣本月發生離奇命案，有民眾16日在那須町深山裡，發現2具交疊堆放的焦屍，屍體頭部被套上黃色塑膠袋、手腳用膠帶綑綁，死狀淒慘。警方確認男死者為歸化日本籍、生前爭議性極大的餐飲業大亨寶島龍太郎，他與妻子疑因蠻橫經營作風，遭同業記恨殺害。

綜合日媒報導，這起轟動日本的2死焚屍案，死者為歸化成日本籍的55歲中國移民企業家寶島龍太郎，以及他56歲的妻子寶島幸子。報導指出，2人生前住在東京都千代田區的高層公寓，原籍中國的寶島龍太郎多年前歸化日本籍後，鎖定東京鬧區上野的某條路段發展，從燒肉店餐廳起家，並逐步擴張，更趁著武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐期間，大舉低價承租倒閉店家，總計開了14間店鋪，近年甚至想往地產業發展。

當地受訪民眾指出，由於寶島龍太郎經營的店舖太多了，所以他與妻子每天晚上6點至7點，都會一起騎著單車，沿著上野街頭「巡店」，因此那條路也被眾人戲稱是「寶島路」，更透露寶島龍太郎經營的店舖，店員大多是沒有合法工作簽證的中國人，而且時常看到夫起倆和店員強勢拉客，多次與附近店家爆發衝突，囂張行徑在當地非常有名。

同業受訪時也坦言，寶島夫妻的經營作風相當強勢，甚至可說是蠻橫霸道，不但不給自己與別人留下後路，甚至還不遵守當地的「規矩」。同業透露，這對夫妻經常和附近的燒肉店爆發搶客衝突，因為他們會和店員一起大聲吆喝「攬客」、甚至直接將別店的客人強行拉進自己餐廳內，直到2人被殺害前，其作風時常引發警方多次出動調解糾紛。

不僅如此，日本商店街對處理垃圾的相關規範，寶島龍太郎也不願好好遵守，時常將餐廳內的廚餘和垃圾四散，引發其他店家和當地居民不滿。由於夫妻倆生前「強龍力壓地頭蛇」的行徑，加上棄屍地點非常荒涼、死狀異常詭異悽慘，警方初步研判涉案人不只一人，目前在積極調查，希望能找出幕後的主使人。

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