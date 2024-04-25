日本焦屍案身分曝！中國移民疑「太惹人厭」 慘遭殺害焚屍
劉晉仁／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本栃木縣本月發生離奇命案，有民眾16日在那須町深山裡，發現2具交疊堆放的焦屍，屍體頭部被套上黃色塑膠袋、手腳用膠帶綑綁，死狀淒慘。警方確認男死者為歸化日本籍、生前爭議性極大的餐飲業大亨寶島龍太郎，他與妻子疑因蠻橫經營作風，遭同業記恨殺害。
綜合日媒報導，這起轟動日本的2死焚屍案，死者為歸化成日本籍的55歲中國移民企業家寶島龍太郎，以及他56歲的妻子寶島幸子。報導指出，2人生前住在東京都千代田區的高層公寓，原籍中國的寶島龍太郎多年前歸化日本籍後，鎖定東京鬧區上野的某條路段發展，從燒肉店餐廳起家，並逐步擴張，更趁著武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐期間，大舉低價承租倒閉店家，總計開了14間店鋪，近年甚至想往地產業發展。
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當地受訪民眾指出，由於寶島龍太郎經營的店舖太多了，所以他與妻子每天晚上6點至7點，都會一起騎著單車，沿著上野街頭「巡店」，因此那條路也被眾人戲稱是「寶島路」，更透露寶島龍太郎經營的店舖，店員大多是沒有合法工作簽證的中國人，而且時常看到夫起倆和店員強勢拉客，多次與附近店家爆發衝突，囂張行徑在當地非常有名。
同業受訪時也坦言，寶島夫妻的經營作風相當強勢，甚至可說是蠻橫霸道，不但不給自己與別人留下後路，甚至還不遵守當地的「規矩」。同業透露，這對夫妻經常和附近的燒肉店爆發搶客衝突，因為他們會和店員一起大聲吆喝「攬客」、甚至直接將別店的客人強行拉進自己餐廳內，直到2人被殺害前，其作風時常引發警方多次出動調解糾紛。
不僅如此，日本商店街對處理垃圾的相關規範，寶島龍太郎也不願好好遵守，時常將餐廳內的廚餘和垃圾四散，引發其他店家和當地居民不滿。由於夫妻倆生前「強龍力壓地頭蛇」的行徑，加上棄屍地點非常荒涼、死狀異常詭異悽慘，警方初步研判涉案人不只一人，目前在積極調查，希望能找出幕後的主使人。
栃木県那須町の山林で焼かれて殺された宝島龍太郎とその妻の事件— manual_lenses （@01lenses_manual） April 24, 2024
この夫婦、日本名名乗ってるけど帰化人
中国語と韓国語で怒鳴り散らし近隣店舗と揉める映像が流れてた
近隣店舗と複数訴訟を抱えており、経営もかなり強引だったとか
背景を知ると全然見方が変わる事件だったhttps://t.co/XvFlvX15pi pic.twitter.com/7bJ4YzBIoJ