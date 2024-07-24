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拜登退選見效？ 《路透》民調：賀錦麗44％領先川普42％

根據《路透》與益普索合作的最新民調數據顯示，賀錦麗支持度領先川普2個百分點。（法新社）

根據《路透》與益普索合作的最新民調數據顯示，賀錦麗支持度領先川普2個百分點。（法新社）

2024/07/24 07:53

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）投入競選後，美國民主黨聲勢有上升趨勢，根據《路透》與益普索（Ipsos）合作的最新民調數據顯示，賀錦麗支持度領先共和黨總統候選人川普2個百分點，相比之下，在美國總統拜登退選前，上週民調結果是拜登落後川普2個百分點。

根據《路透》報導，賀錦麗在此次最新民調中以44％支持率領先川普的42％，而在拜登21日宣布退選前、7月15日至16日的民調中，賀錦麗與川普的支持率皆為44％；7月1日至2日的民調中，川普則是領先1個百分點，兩次民調差距都在誤差範圍內。

民調結果顯示，有56％的受訪者同意59歲的賀錦麗「思維敏捷，能夠應對挑戰」，另有49％的受訪者也認為川普有這項特質，不過認為拜登「思維敏捷，能夠應對挑戰」的受訪者只有22％。另外，有75％的民主黨登記選民認為，現在應該要支持賀錦麗，僅25％的受訪者表示應該由民主黨內多位候選人競爭黨內提名。

此次民調於7月22日至23日針對1241名美國成年民眾進行線上調查，其中包含1018名登記選民，誤差約正負3個百分點。。

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