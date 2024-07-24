凱米暴風圈「提早」接觸東部陸地 持續增強逼近中颱上限

「台灣颱風論壇｜天氣特急」於今晨3點半左右發文指出，凱米颱風已增強接近中颱上限，暴風圈稍早也擴大至250公里，並指凱米過去3小時較預期偏西移動，目前暴風圈已「提早」接觸東半部陸地。（圖擷自臉書）

2024/07/24 06:37

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「凱米」颱風來勢洶洶，截至今晨除了金門縣以外，全台今日均停班課，氣象專家指出，預估今明2日降雨最為集中，而稍早颱風已增強接近中颱上限，且目前仍在持續增強，暴風圈也已「提早」接觸東半部陸地。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」於今晨3點半左右發文指出，凱米颱風已增強接近中颱上限，暴風圈稍早也擴大至250公里，在暖水區大補丸和西南季風加持下，增強速度真的非常快！並指凱米過去3小時較預期偏西移動，目前暴風圈已「提早」接觸東半部陸地。

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，受到颱風環流影響，北部、東半部及中南部山區已有明顯雨勢，隨著颱風靠近，各地的風雨也將逐漸加大。且颱風在靠近的過程中仍在持續增強，路徑也有機會出現不規則擺盪，提醒民眾隨時留意最新的颱風動態，切勿掉以輕心！

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」也發文提醒，隨著環境駛流場的導引下，凱米繼續朝登陸台灣的路徑前進，登陸點預估在宜蘭與花蓮之間，且可能會比較靠近花蓮。今天起也將開始進入「搖滾階段」。由於颱風7級暴風圈半徑擴大為250公里，10級暴風圈半徑也擴大為90公里，台灣全島幾乎全在其暴風圈壟罩範圍內；加上後續登陸後，颱風最強上升運動的眼牆就會通過台灣陸地，所經之處，勢必強風驟雨。

「林老師氣象站」指出，受颱風外圍環流及海峽地形效應影響，台灣沿海空曠地區及離島風力逐漸增強，今午起離島的蘭嶼、綠島將有11至12級強陣風，西半部、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、馬祖亦有10至11級強陣風，東北部、東南部沿海空曠地區晚起強陣風可達9至10級強陣風。

「林老師氣象站」也提醒，颱風引進南海大範圍的西南風建立，水氣補給充沛，強降雨趨勢明確，包含中南部山區及宜蘭縣山區今日降雨評估有機會達超大豪雨等級，降雨相當集中且劇烈。以中央氣象署最新針對中南部山區評估，23日至26日4天的累積總降雨量在1300至1800mm；北部山區及花東山區4天的累積總降雨量也在500至1300mm。根據過去的防災整備經驗，在這種降雨的情境下，成災的風險值相當高！提醒大家務必落實預先完善防災整備等前置作業。

「林老師氣象站」提醒，包含中南部山區及宜蘭縣山區今日降雨評估有機會達超大豪雨等級，降雨相當集中且劇烈。預估23日至26日4天的累積總降雨量在1300至1800mm；北部山區及花東山區4天的累積總降雨量也在500至1300mm。（圖擷自臉書）

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