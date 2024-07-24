1圖看懂颱風4階段！凱米估深夜登陸 各地嚴防「超大豪雨」

凱米颱風逼近台灣，中央氣象署製圖說明颱風影響期間降雨趨勢。（中央氣象署提供）

2024/07/24 08:13

〔記者蔡昀容／台北報導〕颱風凱米暴風圈逐漸接近本島陸地，今（24日）風雨顯著增強，今晚到明晨（25日）影響最劇烈。中央氣象署說明，颱風登陸之前，可能達到颱風強風告警標準，預估今深夜從宜花登陸，宜蘭入夜陣風可能達14級，各地都有大雨甚至豪雨；此外，東北部山區今明兩天可能出現「超大豪雨」，要特別留意。

氣象署預報員劉宇奇表示，接下來可分為四階段，24日今天白天暴風圈逐漸碰觸陸地，北部、東半部風強雨大，中南部風雨逐漸增強；今晚到明天清晨是風雨最劇烈時段，颱風中心深夜可能從宜蘭或花蓮登陸；明天颱風進入海峽之後，西南風仍替西半部帶來劇烈風雨；26日颱風遠離，北部、東部風雨趨緩，但中南部天氣還是不穩，金馬風雨仍大，到26日清晨才會減弱。

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劉宇奇進一步說明，今天清晨6點，颱風來到宜蘭東南方240公里海面，7級風暴風半徑250公里範圍已涵蓋大部分東部陸地，颱風預計朝西北偏西北西方向前進，今天深夜可能從宜蘭花蓮一帶登陸。

隨著颱風靠近，沿海的浪明顯增強，東半部已偵測到2至3米浪高，東海岸隨後預計增高至六米，其他地區沿海也會來到3米。

風力方面，各地風力將越來越強勁。北部與東半部沿海目前有7至9級陣風，蘭嶼已達11級，彭佳嶼10級；今天上午西半部和東半部沿海預估達8到9級，其中宜蘭空曠地區、恆春半島、澎湖、綠島、蘭嶼，預估出現9到10級；下午各縣市幾乎都有10至11級陣風，宜蘭到今傍晚會有12到13級陣風，入夜之後風力會再進一步轉強，提醒東北部和東部朋友特別注意。

降雨預報圖顯示，暴風圈剛接觸陸地，風向為東北風，北部、東北部和花蓮雨勢明顯轉強，今天下半天開始，偏西風也會讓中部、中南部降雨明顯增強。

颱風今天深夜登陸之後，是全台風雨最大的時候，幾乎都有大雨甚至豪雨，狀況將延續至明天（25日）白天，26日颱風遠離，但有外圍環流，中部、南部持續雨勢，有局部大雨機會，澎金馬也可能有可能出現大雨。

這次颱風夾帶大量雨量，今明兩天東北部山區可能出現超大豪雨，北部、台東山區也會有大豪雨，嘉義以南平地不排除也有大豪雨。

劉宇奇指出，颱風登陸之前，在進入東方海面過程中，可能能繼續增強，目前以中度颱風上限機會較高；颱風目前朝宜蘭前進，但行經過程有擺盪現象，不排除會有打轉情形，往南偏從花蓮登陸。

依照目前風雨預報，宜蘭今天入夜陣風可能達十四級，核心準備接近陸地時，可能達到颱風強風告警標準。

颱風南側是低壓帶，夾帶大量水氣，未來水氣順著西南風上來，對中南部甚至越過山脈影響台東；降雨方面，今天下午起東南部較明顯，颱風通過台灣期間，即24日到25日，西半部雨勢最為明顯。

凱米颱風逼近台灣，中央氣象署製圖說明24日風力趨勢。（中央氣象署提供）

凱米颱風逼近台灣，中央氣象署將對台影響分4階段說明。（中央氣象署提供）

凱米颱風逼近台灣，中央氣象署預報員劉宇奇24日說明對台影響。（圖取自中央氣象署）

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