清華大學高雄校區計畫通過 校友會全力支持

清華大學舉行「高雄校區計畫通過暨校友聯誼會」。（高市府提供）

2024/07/23 09:03

〔記者葛祐豪／高雄報導〕清華大學昨（22）日晚舉行「高雄校區計畫通過暨校友聯誼會」，教育部已通過該校高雄校區設置計畫，今年10月將優先開設學分班辦理招生；清華校友會對於清華把培育高階人才的事業延伸到高雄，表示全力支持。

昨晚的清華校友聯誼會， 邀請到校友總會理事長蔡進步、南部校友會現任會長王智立，及歷任會長王鴻圖、吳林茂、吳明忠等多人參加。

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高雄市長陳其邁特別出席獻上祝福，他表示，市府今年積極邀請清華大學、陽明交大到高雄設立分部，他感謝中央配合下，教育部今年6月通過兩校高雄校區設置計畫，感謝清華響應市府政策，將於今年10月優先開設學分班辦理招生，更與淨零學院、高雄大學合作開設課程，包含AI、淨零、半導體產業等，期盼提升南台灣高階研發、產業創新人才培育。

清華大學校長高為元強調，清華向教育部申請高雄校區設置，預計10月開設智慧製造與數位決策學分班、氣候金融與碳資產管理之理論與實務在職碩士學分班、人工智慧簡介與實作學分班、IC封裝基礎與測試實務學分班等課程，甚至加入與高雄醫學大學的合作，擴及AI、永續、智慧醫療等領域，未來會再進一步開設半導體研究學院分院。

清華大學校友總會理事長蔡進步說，高雄城市轉型發展有目共睹，清華把培育高階人才的事業延伸到高雄，所有校友都全力支持；未來校友會全力幫助高雄分部能順利運作，共同為高雄人才培育盡一份心力。

清華大學南部校友會會長王智立表示，人才需求是全台企業面對的問題，清華進駐高雄也是南部校友眾所期盼，希望高雄校區強化與在地里長、在地高雄大學的互動連結，並成為全台最重要的產學合作基地，讓許多莘莘學子不必北漂，可以就地學習半導體產業相關知識。

高市經發局長廖泰翔指出，市府與中央合作劃設「國家重點領域校際研教園區」，透過資源投入，以及頂尖大學的進駐，將以半導體、人工智慧、淨零碳排、智慧城市科技四大領域為目標，並引進指標企業促進產學合作。

清華大學校長高為元強調，高雄校區通過後，今年10月將開設學分班辦理招生。（高市府提供）

.清華大學校友總會理事長蔡進步表示，清大校友全力支持高雄校區運作發展。（高市府提供）

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