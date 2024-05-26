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英相蘇納克承諾恢復18歲義務兵役 在野工黨質疑「錢從哪來」

英國將在7月舉行國會大選，英相蘇納克近日表示將恢復義務兵役制。（路透）

英國將在7月舉行國會大選，英相蘇納克近日表示將恢復義務兵役制。（路透）

2024/05/26 15:58

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國首相蘇納克宣布將於7月4日提前舉行國會大選後，在一次競選活動公布第一項重大政策宣言，承諾若再次當選首相，將恢復18歲公民義務兵役制，以在「日益不確定的世界」中提供「安全和機會」，但在野「工黨」批評此一青年政策「絕望且缺乏資金」。

英國《衛報》25日報導，蘇納克25日晚間表示，每個18歲年輕人都必須在一支有競爭力的全職軍隊服役，或選擇「大膽的國民服役新模式」，每個月花一個週末志願從事「公民韌性」活動，包括特別警察、皇家全國救生艇協會（RNLI）志工或國民保健署（NHS）急救員等，藉此為年輕人提供「現實世界的技能，同時為國家和社區做出貢獻」。

保守黨堅稱「國民服役新模式」是完全有必要的，且不等於徵兵，並指COVID-19大流行已顯示公民服務的重要性，「只有培育我們共同的文化並培養責任感，我們才能在未來幾十年維護我們的國家和價值觀，這是對年輕人品格和國家安全的投資」。

保守黨也強調，類似的計畫已在瑞典取得成功，並聲稱80％完成國民服役的年輕人表示，他們會向同齡人推薦該計畫。

工黨則痛斥這個想法是保守黨除了減稅計畫之外，另一項未考量成本的政策。該黨一位發言人表示：「這是保守黨又一項絕望、沒有資金支持的25億英鎊承諾。該黨已讓經濟崩潰，導致抵押貸款飆升，現在他們又想製造更多混亂。」

該發言人批評，正因保守黨將英國武裝部隊掏空到拿破崙時代以來最小規模，才需要恢復義務兵役，「英國受夠保守黨，他們的想法已經破產，而且沒有結束14年混亂的計畫。是時候與工黨一起重建英國了」。

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