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不只凱米颱風！ 鄭明典：整個「季風槽」北抬上來

（圖擷取自鄭明典臉書）

（圖擷取自鄭明典臉書）

2024/07/24 08:41

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今年第3號颱風「凱米」來勢洶洶，預計今晚從宜蘭縣或花蓮縣登陸。前氣象局長鄭明典提醒：「這次不只是個颱風，而是整個季風槽北抬上來！」

中颱「凱米」中心位置於24日清晨7點時位在宜蘭東南方約230公里的海面上，以每小時11轉16公里速度向西北西轉西北方向進行，中心氣壓為940百帕，七級風平均暴風半徑250公里，預計「凱米」颱風未來強度仍有稍微增強的趨勢。

當年「莫拉克」颱風狀況類似

鄭明典今天上午在臉書發文指出，颱風外圍有一個相對強風環流帶，可以視為一個「季風低壓」的風場，這個較大環流已環繞全台灣，颱風位於這個較大環流的偏東側，所以目前有向北移動的趨勢，稍後會轉偏西。鄭明典指出，此外圍環流受到台灣地形影響，南部平地有個弱風尾流區，尾流區西側外緣有外圍環流受地形影響的輻合帶，對流稍有增強。

鄭明典表示，台灣西南側延伸通過巴士海峽，有一條對流極為旺盛的雨帶，這是颱風外圍環流和西南季風（或西南氣流）的輻合帶，當年「莫拉克」颱風就是類似這樣的雨帶持續影響南部山區。

鄭明典昨晚在臉書發文表示，台灣全島都在陸上颱風警戒範圍內，民眾要注意風雨預報，在山區尤其要特別小心，並強調：「這次不只是個颱風，而是整個季風槽北抬上來！」氣象署於今早7點35分針對全台發布豪雨特報，其中各地山區須留意「超大豪雨」。

凱米颱風來勢洶洶。圖為今早衛星雲圖。（圖擷取自中央氣象署）

凱米颱風來勢洶洶。圖為今早衛星雲圖。（圖擷取自中央氣象署）

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