范斯：拜登是美國史上最爛總統「但賀錦麗比他爛100萬倍」

范斯強調，拜登是美國史上最爛的總統之一，但賀錦麗的狀況要比拜登還爛100萬倍。（法新社）

2024/07/23 10:03

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國共和黨副總統候選人范斯（JD Vance）22日進行他個人首場競選活動，范斯強調，拜登是美國史上最爛的總統之一，但賀錦麗（Kamala Harris）的狀況要比拜登還爛100萬倍。

綜合外媒報導，范斯22日前往母校俄亥俄州米德爾敦高中（Middletown High School）及維吉尼亞州瑞德福（Radford）進行競選演說，目的在於宣傳他在鐵鏽地帶（Rust Belt）以及美國地方小鎮保守主義吸引力，強調拜登政府早已遺忘這些地方。

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范斯在維吉尼亞州演說時指出：「歷史將銘記拜登，他不只是一位半途而廢的人，還是美國史上最爛總統之一，但是賀錦麗的狀況要比拜登還要爛100萬倍。每個人都知道這點，她承認拜登的每一次失敗，並在『拜登擔任總統時的心智能力』這項議題撒謊。」范斯呼籲選民不要給賀錦麗入主白宮的機會，「我們必須把賀錦麗趕出白宮的橢圓辦公室，別給她逃避拜登成績的機會，拜登過去的政績就是賀錦麗的政績」。

范斯指責拜登與賀錦麗一同推翻川普任內制定的移民政策，目前美國面臨的邊境危機可說是「賀錦麗危機」，並聲稱賀錦麗比拜登更加極端，她計畫廢除關於移民的聯邦執法警力。范斯在演說中也提及自身在陸戰隊服役與任職小型民間企業的經驗，拉近與選民之間的距離，指賀錦麗「過去20年都在領政府薪水」。

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