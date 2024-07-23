澳洲嬰兒車遭強風吹落鐵軌！父急跳月台救雙胞胎釀2死

父親倫沃爾跳下火車月台救人，然最終他和1名女兒遭當場輾斃。（圖擷自「@audreyc98788896」X）

2024/07/23 10:43

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一對夫妻推嬰兒車帶雙胞胎女兒外出，孰料在火車月台候車因2人短暫鬆手未抓緊嬰兒車，導致一陣強風將整台車吹落火車軌道，後方則有1台列車準備進站，父親見狀急跳下月台救人，然最終父親和1名女兒遭當場輾斃，另1名女兒毫髮無傷，當地警方已介入調查中。

綜合外媒報導，40歲倫沃爾（Anand Runwal）與39歲妻子普納姆（Poonam）於去年10月帶著雙胞台女兒從印度搬到雪梨居住。2人當地時間21日帶著雙胞胎女兒外出，中午12點25分從卡爾頓火車站（Carlton Railway Station）月台電梯走出時，因2人短暫同時鬆手未抓住嬰兒車，導致整台車遭一陣強風吹落鐵軌，同時有台列車準備進站，倫沃爾急跳下月台救人。

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警方獲報趕赴現場，聖喬治警區指揮部司令部警長鄧斯坦（Paul Dunstan）指出，「現場看到嬰兒車被壓在火車下，還有聽見火車下傳來哭聲」，最終倫沃爾與其中1名女兒當場過世，另外1名女兒則毫髮無傷保住性命，已將母親和倖存女童進聖喬治醫院治療，目前情況穩定，母親受到很大創傷。

當地警方表示，初步推測這起事故無任何可疑之處，正等待驗屍報告出爐。

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