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煤油車載食用油！中企急發布油罐車運輸規則

中媒近日踢爆嚴重食安問題，中國油罐車裝運煤油後竟在未清洗罐體情況下，接著裝運食用油。（圖擷自微博）

中媒近日踢爆嚴重食安問題，中國油罐車裝運煤油後竟在未清洗罐體情況下，接著裝運食用油。（圖擷自微博）

2024/07/23 11:52

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國媒體近日踢爆嚴重食安問題，油罐車裝運煤油後竟在未清洗罐體情況下，接著裝運食用油，引起輿論譁然，也促使中國19日首次發布有關食用油罐式車輛運輸的企業標準。

微信公眾號「中集車輛」表示，由中集車輛領銜，蕪湖中集瑞江汽車有限公司、揚州中集通華汽車有限公司、洛陽中集凌宇汽車有限公司共同草擬的《道路運輸食用油罐式車輛》企業標準，已於19日正式發布。

「中集車輛」指出，這是中國食用油罐式裝備運輸領域的第一個規範標準，對完善業界標準、促進食用油安全運輸和食品安全，及行業高規格發展具重要意義。

《新京報》7月2日刊登記者韓福濤和實習記者張新惠、赫哲琳聯合進行的調查報告，指國有企業中國儲備糧管理集團（中儲糧）與匯福糧油集團旗下油罐車，既裝運大豆油等食用油，也輸送煤油等化工產品，並且油罐車在換裝過程中大多不會清洗罐體，只因清洗罐體成本過高。

《道路運輸食用油罐式車輛》中規範了道路運輸食用油罐式車輛的技術要求、檢驗方法、檢驗規則、標誌標識、出廠文件、運輸貯存等，讓油罐車品質「有標準可依、有規範可查」。

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