英相蘇納克政治豪賭提前大選 執政黨民調慘輸恐變天

2024/05/23 03:36

〔中央社〕英國首相蘇納克今天宣布將於7月4日提前舉行國會大選，被視為一場政治豪賭，因為他所屬的保守黨民調慘輸在野的工黨，各界普遍預期執政14年的保守黨將敗選。

路透社報導，蘇納克（Rishi Sunak）站在英國首相官邸唐寧街（Downing Street）外淋著雨，宣布將提前舉行國會大選，這被為一項冒險策略，因為他所屬的保守黨民調遠遠落後工黨。

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蘇納克表示：「現在是英國選擇未來的時刻，並且決定是否在我們已取得進展的基礎上再接再厲，還是冒著回到原點的風險，沒有確定性。」

此外，蘇納克還指控，工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）只會採取最容易的辦法，而且沒有計畫，與工黨在一起，未來只會充滿不確定性。

據報導，工黨曾更向左傾，但施凱爾將工黨拉回中間路線。在蘇納克宣布提前大選後，施凱爾發表聲明強調「改變」。

施凱爾指出，提前大選將給國家一個機會，結束保守黨執政下的「混亂」。他告訴支持者，改變的機會就是這次選舉意義所在。

多位不具名保守黨議員指稱，英國經濟情況未來可能會惡化，意味目前是舉行選舉的好時機，但其他保守黨議員對上述決定感到震驚。

工黨指控，保守黨執政14年來經濟政策不當，導致民眾變得更窮困，一系列的混亂行政，未能為企業帶來渴望的穩定。1130523

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