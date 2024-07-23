為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

馬斯克AI影片惡搞政商名流 拜登坐輪椅、川普穿奢華囚服

特斯拉執行長馬斯克22日在X分享一段AI生成的影片，內容為一群世界政商名流參加時裝秀的假想內容，只見包含美國前總統川普（圖左下）、俄羅斯總統普廷（圖右上）、中國國家主席習近平（圖左上）、北韓領導人金正恩（圖右下）等人都成為惡搞對象。（圖擷自X）

特斯拉執行長馬斯克22日在X分享一段AI生成的影片，內容為一群世界政商名流參加時裝秀的假想內容，只見包含美國前總統川普（圖左下）、俄羅斯總統普廷（圖右上）、中國國家主席習近平（圖左上）、北韓領導人金正恩（圖右下）等人都成為惡搞對象。（圖擷自X）

2024/07/23 10:24

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國科技富豪、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）22日在X分享一段AI生成的影片，內容為一群世界政商名流參加時裝秀的假想內容，只見包含美國前總統川普、俄羅斯總統普廷、中國國家主席習近平、北韓領導人金正恩等人都成為惡搞對象，他們被搭配的服飾不僅結合時事，還多半帶有嘲諷意味，因此引來許多網友瘋傳，觀看次數迅速破億。

綜合媒體報導，馬斯克22日在X分享一段AI生成的影片，並在發文中稱「是時候來一場人工智慧時裝秀了」。細看內容多位政商名流被惡搞為走秀模特兒，像是穿著奢華的天主教教宗方濟各（Pope Francis），身著彩虹配色、無肩連身禮服的普廷，坐著輪椅的美國現任總統拜登，穿著外型類似囚服，但印有奢侈品牌標誌的川普，帶著粗金項鍊、大外套上印有其肖像的金正恩。

至於馬斯克本人也不忘自嘲，他在影片中現身時先是半裸，僅穿著印有X標誌的三角褲，之後卻有如漫威角色鋼鐵人一般，變身為穿著印有特斯拉標誌的太空人。

其他政界名人還包含美國聯邦眾議院前議長裴洛西、美國現任副總統賀錦麗、加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）、美國前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）等，美國前總統歐巴馬還被設計了超過10套浮誇造型。

至於臉書創辦人祖克柏、蘋果執行長庫克（Tim Cook）、亞馬遜創辦人貝佐斯等商業巨擘也都出現在影片中。微軟創辦人比爾蓋茲則是因日前微軟發生的全球大當機而被調侃，在他捧著出場的電腦螢幕上，最後顯示的竟是藍色畫面錯誤（Blue Screen of Death，簡稱BSOD），大量的諷刺與反差畫面，吸引大批網友熱議。

馬斯克22日在X分享一段AI生成的影片，觀看次數迅速破億。細看內容多位政商名流被惡搞為走秀模特，像是穿著奢華的天主教教宗方濟各、坐著輪椅的美國現任總統拜登（見圖）。（圖擷自X）

馬斯克22日在X分享一段AI生成的影片，觀看次數迅速破億。細看內容多位政商名流被惡搞為走秀模特，像是穿著奢華的天主教教宗方濟各、坐著輪椅的美國現任總統拜登（見圖）。（圖擷自X）

比爾蓋茲則是因日前微軟發生的全球大當機而被調侃，在他捧著出場的電腦螢幕上，最後顯示的竟是藍色畫面錯誤。（圖擷自X）

比爾蓋茲則是因日前微軟發生的全球大當機而被調侃，在他捧著出場的電腦螢幕上，最後顯示的竟是藍色畫面錯誤。（圖擷自X）

臉書創辦人祖克柏（圖上）、蘋果執行長庫克、亞馬遜創辦人貝佐斯（圖下）等人也都出現在馬斯克分享的AI影片中。（圖擷自X）

臉書創辦人祖克柏（圖上）、蘋果執行長庫克、亞馬遜創辦人貝佐斯（圖下）等人也都出現在馬斯克分享的AI影片中。（圖擷自X）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
切割？中研院再聲明：AI模型套用中國資料庫為研究員個人發布
2023/10/11 06:22

切割？中研院再聲明：AI模型套用中國資料庫為研究員個人發布
AI寫判決11月試辦 立委籲速辦李伯道涉性騷擾案
2023/10/05 20:33

AI寫判決11月試辦 立委籲速辦李伯道涉性騷擾案

2024 Acer Day 開跑！宏碁首款Copilot+ PC來了領軍AI新品
研究：AI發展恐令英國800萬個工作職缺「滅絕」
2024/03/31 16:14

研究：AI發展恐令英國800萬個工作職缺「滅絕」
AI幫畫重點！興大開發「神農TAIDE」 專解農業疑難雜症
2024/05/17 16:43

AI幫畫重點！興大開發「神農TAIDE」 專解農業疑難雜症

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
5％內容由AI生成 日本芥川獎作品《東京都同情塔》評價兩極
2024/01/19 07:55

5％內容由AI生成 日本芥川獎作品《東京都同情塔》評價兩極
國際今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播