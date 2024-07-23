馬斯克AI影片惡搞政商名流 拜登坐輪椅、川普穿奢華囚服

特斯拉執行長馬斯克22日在X分享一段AI生成的影片，內容為一群世界政商名流參加時裝秀的假想內容，只見包含美國前總統川普（圖左下）、俄羅斯總統普廷（圖右上）、中國國家主席習近平（圖左上）、北韓領導人金正恩（圖右下）等人都成為惡搞對象。（圖擷自X）

2024/07/23 10:24

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國科技富豪、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）22日在X分享一段AI生成的影片，內容為一群世界政商名流參加時裝秀的假想內容，只見包含美國前總統川普、俄羅斯總統普廷、中國國家主席習近平、北韓領導人金正恩等人都成為惡搞對象，他們被搭配的服飾不僅結合時事，還多半帶有嘲諷意味，因此引來許多網友瘋傳，觀看次數迅速破億。

綜合媒體報導，馬斯克22日在X分享一段AI生成的影片，並在發文中稱「是時候來一場人工智慧時裝秀了」。細看內容多位政商名流被惡搞為走秀模特兒，像是穿著奢華的天主教教宗方濟各（Pope Francis），身著彩虹配色、無肩連身禮服的普廷，坐著輪椅的美國現任總統拜登，穿著外型類似囚服，但印有奢侈品牌標誌的川普，帶著粗金項鍊、大外套上印有其肖像的金正恩。

請繼續往下閱讀...

至於馬斯克本人也不忘自嘲，他在影片中現身時先是半裸，僅穿著印有X標誌的三角褲，之後卻有如漫威角色鋼鐵人一般，變身為穿著印有特斯拉標誌的太空人。

其他政界名人還包含美國聯邦眾議院前議長裴洛西、美國現任副總統賀錦麗、加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）、美國前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）等，美國前總統歐巴馬還被設計了超過10套浮誇造型。

至於臉書創辦人祖克柏、蘋果執行長庫克（Tim Cook）、亞馬遜創辦人貝佐斯等商業巨擘也都出現在影片中。微軟創辦人比爾蓋茲則是因日前微軟發生的全球大當機而被調侃，在他捧著出場的電腦螢幕上，最後顯示的竟是藍色畫面錯誤（Blue Screen of Death，簡稱BSOD），大量的諷刺與反差畫面，吸引大批網友熱議。

High time for an AI fashion show pic.twitter.com/ra6cHQ4AAu — Elon Musk （@elonmusk） July 22, 2024

馬斯克22日在X分享一段AI生成的影片，觀看次數迅速破億。細看內容多位政商名流被惡搞為走秀模特，像是穿著奢華的天主教教宗方濟各、坐著輪椅的美國現任總統拜登（見圖）。（圖擷自X）

比爾蓋茲則是因日前微軟發生的全球大當機而被調侃，在他捧著出場的電腦螢幕上，最後顯示的竟是藍色畫面錯誤。（圖擷自X）

臉書創辦人祖克柏（圖上）、蘋果執行長庫克、亞馬遜創辦人貝佐斯（圖下）等人也都出現在馬斯克分享的AI影片中。（圖擷自X）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法