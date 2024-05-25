為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

英大選逼近！非法移民新增1萬人 首相蘇納克挑戰大

5月兩艘載著非法移民的橡皮艇橫渡英吉利海峽前往英國。（路透社）

5月兩艘載著非法移民的橡皮艇橫渡英吉利海峽前往英國。（路透社）

2024/05/25 22:58

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國政府網站公布最新數據顯示，今年至5月25日搭船抵達英國南部沙灘的非法移民為1萬170人，超過去年同期的7395人。工黨政治人物批評印度裔首相蘇納克在移民問題上力有未逮，工黨承諾當選後成立專責部門，與國際合作遏止偷渡。

根據《路透社》報導，關於跨境人數驟升，英國內政部發言人表示，當局將繼續與國際夥伴緊密合作，以防止跨境活動。蘇納克（Rishi Sunak）在本週表示，來到英國的非法移民在英國舉行選舉前，不會被遣送到盧安達。

據報導，兩年以來盧安達法案因受法律障礙而難以施行，而今年非法入境量高於過往同期，被視作蘇納克在面臨7月英國大選的一大困境。當前的反對黨工黨在民調中領先20個百分點，預估將取代保守黨14年來的執政地位。

工黨「影子移民部長」（選舉前預設官職）金諾克（Stephen Kinnock）表示，蘇納克政府在解決非法移民問題上做得不夠。工黨承諾當選後成立「邊境安全司令部」，聚集警方、國內情報機構和檢察官，與國際機構合作防範偷渡事件。

蘇納克的父母出生於東非肯亞，但都是印度血統，蘇納克是第一位英國籍印度裔首相。蘇納克任內主要推行的一項法案是將偷渡至英國的尋求庇護者遣送至盧安達，試圖降低、阻止非法移民進入英國。

這項法案在今年4月底通過，即便英國當局表示立法目的是為遏止渡海此種危險行徑，但不少反對人士和人權團體認為盧安達法案並不人道。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
儘管蘇納克對難民態度強硬 全球民調：英國人對難民態度仍舊積極
2023/06/18 00:23

儘管蘇納克對難民態度強硬 全球民調：英國人對難民態度仍舊積極
中國變了！英相蘇納克：英中黃金時代一去不返
2023/11/29 06:09

中國變了！英相蘇納克：英中黃金時代一去不返
今年上半年》冷戰後北約最大軍演 英派2萬官兵參與
2024/01/16 05:30

今年上半年》冷戰後北約最大軍演 英派2萬官兵參與
英國首相蘇納克今訪波蘭 將宣布對烏克蘭提供空前最大軍援！
2024/04/23 18:28

英國首相蘇納克今訪波蘭 將宣布對烏克蘭提供空前最大軍援！
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播