英大選逼近！非法移民新增1萬人 首相蘇納克挑戰大

5月兩艘載著非法移民的橡皮艇橫渡英吉利海峽前往英國。（路透社）

2024/05/25 22:58

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國政府網站公布最新數據顯示，今年至5月25日搭船抵達英國南部沙灘的非法移民為1萬170人，超過去年同期的7395人。工黨政治人物批評印度裔首相蘇納克在移民問題上力有未逮，工黨承諾當選後成立專責部門，與國際合作遏止偷渡。

根據《路透社》報導，關於跨境人數驟升，英國內政部發言人表示，當局將繼續與國際夥伴緊密合作，以防止跨境活動。蘇納克（Rishi Sunak）在本週表示，來到英國的非法移民在英國舉行選舉前，不會被遣送到盧安達。

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據報導，兩年以來盧安達法案因受法律障礙而難以施行，而今年非法入境量高於過往同期，被視作蘇納克在面臨7月英國大選的一大困境。當前的反對黨工黨在民調中領先20個百分點，預估將取代保守黨14年來的執政地位。

工黨「影子移民部長」（選舉前預設官職）金諾克（Stephen Kinnock）表示，蘇納克政府在解決非法移民問題上做得不夠。工黨承諾當選後成立「邊境安全司令部」，聚集警方、國內情報機構和檢察官，與國際機構合作防範偷渡事件。

蘇納克的父母出生於東非肯亞，但都是印度血統，蘇納克是第一位英國籍印度裔首相。蘇納克任內主要推行的一項法案是將偷渡至英國的尋求庇護者遣送至盧安達，試圖降低、阻止非法移民進入英國。

這項法案在今年4月底通過，即便英國當局表示立法目的是為遏止渡海此種危險行徑，但不少反對人士和人權團體認為盧安達法案並不人道。

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