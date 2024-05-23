為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

蘇納克突然宣布7/4舉行英國大選 已獲英王查爾斯應允解散國會

英國首相蘇納克今（22）日突然在唐寧街的官邸外鬆口宣布，英國大選將在今年7月4日舉行。（彭博）

英國首相蘇納克今（22）日突然在唐寧街的官邸外鬆口宣布，英國大選將在今年7月4日舉行。（彭博）

2024/05/23 01:08

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國首相蘇納克（Rishi Sunak）今（22）日突然在唐寧街（Downing Street）的官邸外鬆口宣布，英國大選將在今年7月4日舉行。他並表示，「今天稍早，我與國王陛下通話，要求解散議會，已獲得國王批准了這一請求。」

綜合媒體報導，對於各界猜測大選日期，蘇納克先前多次表示，大選會在2024年的下半年舉行，即使他今日中午在國會下議院被問到有關大選的問題時，仍再次強調了這一點，他說：「劇透，今年下半年會有一場大選。」

不過在當地時間週三下午剛過5時，蘇納克冒著大雨在唐寧街官邸外宣布今年7月4日舉行大選，此一決定令西敏 （Westminster） 和全國大部分地區感到震驚，因為大多數專家預測10月或11月是大選最有可能舉辦的時間點，雖在記者與議員之間流傳著蘇納克可能會在7月上旬提前舉行大選的說法，但遲遲未獲得正面的解答。

蘇納克領導的保守黨（Conservative Party），執政了14年，但目前在民調上落後史塔默領導的工黨（Labour Party）約20個百分點。因此外界認為蘇納克突然宣布英國大選提前在7月4日舉行，是一項冒險的舉措。

但也有媒體持不同看法，他們認為，蘇納克在唐寧街外的記者會上羅列了自己執政期間的亮點，包括推出休假計畫，幫助企業度過COVID-19大流行的疫情等，並直言「現在是英國選擇未來的時刻了」。他詳細闡述了隨著世界變得越來越不安全，他如何成為英國需要的穩定之手，藉此來擺脫人們對他的政黨的悲觀期望、保住權力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
英地方選舉 執政黨慘敗 倫敦市長再連任
2024/05/06 05:30

英地方選舉 執政黨慘敗 倫敦市長再連任
倫敦市長選舉擊垮對手 工黨沙迪克汗3連任破紀錄
2024/05/05 06:31

倫敦市長選舉擊垮對手 工黨沙迪克汗3連任破紀錄

寶偉遇花園 泰山明志商圈 千坪公園首排
全國大選前哨戰 英國地方選舉保守黨潰敗
2024/05/05 20:26

全國大選前哨戰 英國地方選舉保守黨潰敗
英國下半年舉行大選 執政保守黨民調落後工黨
2024/05/22 21:42

英國下半年舉行大選 執政保守黨民調落後工黨

岡山鬧區前景看俏「鳳凰信義」高質好宅
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播