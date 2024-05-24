無視低民調 英相提前7月大選

圖為蘇納克廿三日在英格蘭東密德蘭區與一家配送中心的工作人員對談。（美聯社）

2024/05/24 05:30

恐中斷保守黨14年執政權

〔編譯張沛元／綜合報導〕英國首相蘇納克廿二日宣布將於七月四日提前舉行國會大選，各政治領袖廿三日已把握時間展開競選活動；由於執政黨保守黨的支持率大幅落後主要在野黨工黨，各界普遍認為，首度面對全國大選考驗的蘇納克的這場政治豪賭，將賠掉保守黨過去十四年的執政權。

蘇納克掌政年餘大考驗

這是蘇納克在二○二二年十月成為保守黨黨魁與首相後，首度面對全國大選的考驗。他在宣布提前大選的演說表示，現在是英國選擇其未來，以及決定英國是要以已取得的進步為基礎，還是要在無確定性下冒險重回原點的時刻；他誓言會在未來數週致力爭取每一張選票，「我將爭取各位的信任與向各位證明，只有由我領導的保守黨政府，才能夠不讓我們辛苦取得的經濟穩定陷於危殆」。

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蘇納克稱保守黨在動盪時刻帶給英國安全，反批工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）只會找最容易的辦法以及欠缺計畫，由工黨主政的未來只會充滿不確定性。而施凱爾則在蘇納克宣布提前大選的演說後，呼籲選民在七月四日與工黨一起終結保守黨執政的混亂，以及「重建英國」；如果選民再給保守黨五年，保守黨就會自認能為所欲為，「什麼都不會改變」。

保守黨自二○一○年起執政至今達十四年，但近年飽受脫歐、一連串醜聞與意識形態內訌等打擊，過去兩年換了三位首相，民調表現不如工黨且差距日益擴大。根據民調機構Survation在蘇納克宣布提前大選後所進行的投票意向調查，工黨支持率四十八％，為二○二二年十一月以來新高，比支持率廿七％的保守黨多廿一個百分點。此外，廿二、廿三日針對一千多名成年人進行的線上民調也發現，四十三％的受訪者表認為，施凱爾當總理會比蘇納克做得更好。

保守黨民調輸工黨21％

蘇納克原本最遲需要在明年一月舉行大選，此刻宣布提前大選，主因是本月出現一些好消息，包括十日宣布經濟走出技術性衰退，首季成長○．五％，以及廿二日公布四月通貨膨脹率為二．三％，創三年新低。蘇納克認為，這些成就或許讓保守黨有機會繼續掌權。對此，政治分析家認為，雖然一九九二年時梅傑領導的保守黨政府曾克服民調落後逆境反敗為勝，但此次保守黨恐將遭受比一九九七年時的布雷爾政府更大的失敗。

七月的這場大選是英國自一九四五年以來首次在七月舉行大選，而一九四五年的大選由工黨勝出。英國國會將於廿四日休會，卅日正式解散，屆時議員若不下台就得尋求連任，展開歷時五週的競選活動。國會下議院共六五○席，採得票多者當選制度，選舉結果預計在投票隔天的七月五日就會出爐，七日新國會開議，選出新議長以及新議員宣誓就職。

英國首相蘇納克廿二日冒雨在首相官邸外發表演說，宣布將於七月四日提前舉行國會大選，被視為政治豪賭。（美聯社）

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