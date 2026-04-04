大雨還沒完！週日白天雷雨炸南部 下週二又有鋒面+東北季風

今天各地大雨狀況。（氣象署提供）

大雨還沒下完！中央氣象署預報，今晚到明天（5日）清晨會持續受到這波鋒面影響，西半部地區有陣雨或雷雨，易有短延時強降雨且有大雨或局部豪雨，白天起主要在南部有陣雨或雷雨。

氣象署預報員曾昭誠表示，今晚到明天清晨西半部仍有廣泛且持續的大雨或局部豪雨，白天起才會趨緩，南部雖然還有雷雨和陣雨，但其它地方都會開始緩和了，一直到下週一（6日）才有另一波鋒面接近，中部以北地區轉為局部短暫陣雨或雷雨的天氣。

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「下週二（7日）同時有下一波鋒面影響和東北季風報到，除了氣溫轉涼，中部以北和東北部也有陣雨或雷雨，以及局部大雨」，曾昭誠表示，這波鋒面除了北部有大雨或雷雨外，其它地區也會有局部短暫陣雨或雷雨。

曾昭誠指出，東北季風和下一波的鋒面影響會在下週三（8日）減弱，當天清晨北部及東北部地區仍有局部短暫陣雨，但白天起，各地開始轉為多雲到晴，僅午後山區有局部短暫雷陣雨，並一路持續到下週六（11日）。

氣溫部分，曾昭誠說，下一波東北季風在下週二開始影響，但威力不強，影響不大，各地白天仍有23度道25度，若沒下雨，南部有機會到接近30度；下週四過後到週末因為雨停了，各地白天溫度可接近30度，南部甚至可達到33度，夜晚清晨溫度變化不大，各地約18度到21度。

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

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