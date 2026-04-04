戰事恐升高！ 美特種部隊夜潛伊朗境內 搜救F-15E飛官

伊朗國營媒體公布擊落的美軍戰機殘骸照。（路透）

美軍一架F-15E戰機3日在伊朗上空遭擊落後，美國和伊朗都在搶時間，要率找到仍下落不明的一名飛官。英國《每日電訊報》4日報導，美軍特種部隊已於同日深夜，進入伊朗展開高風險搜救行動。智庫專家指出，這起事件可能使戰事升高。

這起事件不僅是美國和以色列對伊朗開戰以來，美軍戰機首次在伊朗上空被擊落，也是2003年伊拉克戰爭後，20多年來首傳美軍戰機在戰鬥中遭擊落。該架F-15E戰機上兩名機組員彈射逃生，其中一人被美軍救回，另一人下落不明。《每日電訊報》報導，美國特種部隊已於3日深夜潛入伊朗搜救。同時，伊朗也正急著搜索，官方藉此大肆宣傳勝利，呼籲民眾若發現「就開槍」，在據傳擊落地點伊朗西南部地區，民兵四出，並開出6萬美元懸賞金，鼓勵活捉。

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這起事件升高對美國和以色列宣稱掌握伊朗空域之說的疑慮。《美聯社》4日引述華府智庫「捍衛民主基金會」（FDD）伊朗計畫高級主任塔勒布魯（Behnam Ben Taleblu）看法，具空中優勢和主宰空域之間仍有差別，「使防空系統失效不等於摧毀」，且美軍一直以較低高度飛行執行任務，這使其更易受到伊朗飛彈攻擊。

塔勒布魯認為，伊朗可能是以較難被偵測到的肩射式地對空飛彈攻擊；智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）資深國防顧問、退役美國陸戰隊上校坎西恩（Mark Cancian）也認同，伊朗可能是使用肩射式飛彈。

CSIS中東計畫主任雅庫比安（Mona Yacoubian）表示，這起事件可能使戰事升高，若該名飛官遭俘虜，將使川普在國內面臨更大挑戰，因為這場衝突已更與美國人切身相關。伊朗法斯通訊社3日報導，德黑蘭已經拒絕美國提出的48小時停火建議；另據華爾街日報同日報導，伊朗已正式告知居間調停者，無意在未來幾天與美方會面，巴基斯坦斡旋停火的努力陷入困境。

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