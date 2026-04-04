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    首頁 > 政治

    總統府函請推薦監委 國民黨刪除「廢人不廢院」 改稱沒推薦細節無誠意

    2026/04/04 20:16 記者林欣漢／台北報導
    國民黨文傳會主委尹乃菁。（資料照）

    國民黨文傳會主委尹乃菁。（資料照）

    首次上稿 15:04
    更新時間 20:16

    總統府函請推薦監委，民眾黨日前表態堅持廢監察院將婉拒。國民黨原本今（4日）稱，國民黨主張「廢人不廢院」，但民黨文傳會主委尹乃菁後來改口表示，國民黨主張不廢監察院，但總統府亳無誠意，虛晃一招，假動作，國民黨根本無從推薦起。

    國民黨文傳會主委尹乃菁原本今（4日）表示，現在的監委既無功能性又無獨立自主性，毫無存在必要，國民黨主張「廢人不廢院」，不隨賴清德總統起舞，不會推薦監委人選。不過尹乃菁隨後改口，「廢人不廢院」說法已刪除。

    尹乃菁表示，國民黨主張不廢監察院，但總統府卻是一紙函文發來，內文中只有推薦截止日期，但是沒有推薦人數等細節，毫無誠意，難道總統府是要國民黨推薦全數29位具清望的人士，讓民進黨團操作同意權行使，羞辱由國民黨推薦的夙享名聲、具代表性的監委人選嗎？國民黨質總統府就是政治操作、推卸責任給在野黨。

    尹乃菁強調，民進黨執政下的監察院早已成為執政黨工具，監察權名存實亡；前院長陳菊竟然可以請假逾一年，先前發生多位監委濫用公務車情事，監院說要自清卻不斷拖延，北檢最後全案簽結，涉及的監委全數安全下莊。高調偵辦、輕輕放下，職司官箴的監察院不能做公務員表率，讓基層公務員感到心寒。

    尹乃菁說，國民黨主張維持監察院，但不會配合總統府缺乏推薦人選細節、虛晃一招的假動作，決定不推薦監委人選。總統府若有誠意，可再度來函請國民黨推薦監委人選，依政黨比例，明示國民黨可以推薦多少人選，國民黨待看到總統府來函後，再做處理。

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