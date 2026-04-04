直闖敵境搶救F-15E飛官！美軍「CSAR」超狂救援部隊背景曝光

圖為美國、法國空軍進行聯合演習畫面，示意圖。（法新社）

美國官員證實，一架F-15E戰鬥機在伊朗境內遭擊落，駕駛飛官已彈射逃生，但下落不明，伊朗已祭出懸賞，企圖搶先一步抓住這名飛官。而根據外媒報導，美軍已展開戰鬥搜救任務（Combat Search and Rescue，簡稱CSAR）派出特殊部隊，直闖伊朗搶人。

根據《BBC》報導，目前針對該名飛官的搜尋任務，正持續在伊朗境內展開。報導指出，CSAR（戰鬥搜救任務）被視為美軍及其盟友準備過程中最複雜、且最具時效性的軍事行動之一。在美國，空軍的精銳單位專門為此類任務接受訓練，並經常預先部署在可能發生墜機的衝突區域附近。若消息屬實，這將成為美軍跨越數十年漫長戰鬥搜救歷史中的最新篇章。

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什麼是「戰鬥搜救」（CSAR）？

報導指出，CSAR是一種旨在尋找、援助並營救受困人員（包括遭擊落的飛行員或遭孤立的部隊）的軍事行動。與一般的搜救任務不同，CSAR發生在「敵對」或「具主權爭議」的環境中。在某些情況下任務可能發生在敵軍陣地深處。

CSAR任務通常由直升機執行，並有加油機提供支援，其他軍機則在現場進行打擊與巡邏。一位前空降搜救中隊指揮官指出，像伊朗這次的行動，至少需要24名空降搜救員搭乘黑鷹直升機搜尋該區域。

該指揮官補充，團隊已做好必要時從飛機跳傘的準備，一旦落地，首要任務就是聯繫失蹤的機組員。尋獲後，搜救員將提供必要的醫療援助，避開敵軍，並移動到可以被撤離的地點。「用『艱險且極度危險』來形容都還太保守了」前指揮官表示：「這就是他們在全球各地接受的訓練內容，他們被稱為美國空軍的『瑞士刀』。」

CSAR 爭分奪秒的生死一瞬間

報導提到，此類任務極具時效性，因為敵軍也會同時部署兵力，試圖搶在搜救隊之前抓到美方人員。前美國海軍陸戰隊特種作戰專家哈克特（Jonathan Hackett）指出，搜救隊的首要目標是尋找生命跡象。他表示：「他們會從已知的最後據點往回推算，並根據受困者在險峻地形中可能的移動速度，展開扇形搜索。」

哈克特指出，這次在伊朗的行動屬於「非標準輔助回收任務」（non-standard assisted recovery mission），這類任務可能事先已聯繫過當地的在地組織，建立應急計畫以協助救援。

CSAR的歷史傳承

CSAR歷史悠久，可追溯至一戰時期飛行員在法國境內即興降落營救同袍。美軍的空降搜救單位則起源於1943年，當時兩名軍醫空降至緬甸協助受傷士兵。隔年，世界上首次直升機救援發生，一名美軍中尉從日軍防線後方救回四名士兵，這也是直升機首次投入實戰。

現代CSAR的基礎奠定於越戰。當時著名的「Bat 21」任務雖導致多架軍機損失與多人傷亡，但也促使軍方精進戰術。

空軍空降搜救組

雖然美軍各軍種都有一定的搜救能力，但尋找與營救人員的主要責任由空軍承擔。這項工作主由「空降搜救員（PJs）」執行，他們隸屬於特種作戰體系。

其官方座右銘為「余事卒，以利他人之生（These Things We Do, That Others May Live）」，這象徵著美軍對官兵「絕不拋下任何人」的莊嚴承諾。這些人員同時具備戰鬥員與醫療人員的雙重身分，需經歷美軍公認最艱難的兩年選拔與訓練，包括傘降、潛水、水下爆破、野外求生（SERE）以及平民救護員資格。在地面上，這些團隊由專門的「戰鬥救援官」（Combat Rescue Officers）領導。

該部隊近年來的著名任務包括

阿富汗與伊拉克：PJs執行了數千次任務，包括2005年營救一名受傷的海豹部隊成員（該事件後被改編成電影）。

1999 年塞爾維亞：一架 F-117夜鷹戰機遭擊落，飛行員成功被PJs救回。

1995 年波士尼亞：美軍飛行員歐格雷迪（Scott O'Grady）在躲藏六天後，透過空軍與陸戰隊的聯合任務獲救。

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