「守護台灣」不再單打獨鬥！ 陳柏惟宣布加入民進黨

前立委陳柏惟。（資料照）

民進黨台中市北區市議員擬提名2人，原本登記參選的新人吳文豪因家中變故宣布退選，提名出現空間。前立委陳柏惟今天宣布，他已正式申請加入民主進步黨，「守護台灣」這條路，正規軍的戰力缺一不可，他決定不再單打獨鬥。

陳柏惟表示，​這幾年，從南到北，從街頭到國會，他的工作雖然是說話，但他心裡比誰都清楚：守護台灣，不能只靠一張嘴，更要靠一雙捲起袖子的手。

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陳柏惟說，​游擊隊的日子很自在，有餘裕就衝鋒陷陣，有困難就休生養息：但要打一場長遠且持續的勝仗，除了熱血，更需要穩定的戰略定位，以及一個能真正落實計畫的專業團隊。一個人或許可以贏下一場，一群人才能贏下冠軍。

陳柏惟指出，​綜觀台灣民主化至今，國家認同的交集、施政經驗的累積，以及面對威脅時的抗壓性，「守護台灣」這條路，正規軍的戰力缺一不可，​我決定不再單打獨鬥。

陳柏惟強調，他已正式申請加入民主進步黨，​身分會變，但「心向台灣、堅持民主、深耕本土」的靈魂不變。他也對阿公喊話「少年仔要進去大公司磨練了，我會認真打拚，不會讓你漏氣。」

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