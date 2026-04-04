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    首頁 > 政治

    賴清德赴奇蘭園悼念 題字「一代台灣詩人」送別台語詩人「鹿耳門漁夫」

    2026/04/04 18:10 記者洪瑞琴／台南報導
    總統賴清德赴奇蘭園悼筆名「鹿耳門漁夫」的蔡奇蘭，敬譽「一代台灣詩人」。（家屬提供）

    總統賴清德赴奇蘭園悼筆名「鹿耳門漁夫」的蔡奇蘭，敬譽「一代台灣詩人」。（家屬提供）

    總統賴清德今（4）日出席祀典大天后宮「丙午年春祭釋奠祈福大典暨揭匾大典」前，先前往台南本土文學地標「奇蘭園」，到台語詩人蔡奇蘭靈堂捻香致哀，並題字「一代台灣詩人」，表達深切敬悼。

    今日上午10時，賴清德抵達奇蘭園，在家屬陪同下向蔡奇蘭先生靈前致意，並指示行政院發布褒揚令，以表彰其一生對台語文學與本土文化的貢獻。賴清德也向家屬表達慰問之意，請家屬節哀保重。

    賴清德並聽取家屬說明未來籌備成立「蔡奇蘭文學基金會」的規劃，對蔡奇蘭生前以筆名「鹿耳門漁夫」投入台語文學創作、長年記錄台江風土人情，以及家族持續傳承台語文學精神，表達高度肯定。

    蔡奇蘭1日凌晨在家人陪伴下於奇蘭園安詳辭世，享壽83歲。消息傳出後，本土文化與文學界紛紛表達哀悼。蔡奇蘭為台江詩社創社社長，並創立台語文學園區「奇蘭園」，集結推動台語文化有志之士，打造成重要的本土文化交流基地。他一生以詩筆書寫台江風華，致力推廣台語文化不遺餘力，其詩作與精神長留土地。

    家屬表示，蔡奇蘭告別式公祭將於4月11日上午9時30分在奇蘭園舉行。

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