詐團首腦撈上億！徐巧芯大姑夫婿委任律師游光德「剪斷手環」棄保潛逃

律師游光德。（取自網路）

捲入詐團洗錢案被法辦的國民籍立委徐巧芯大姑劉向婕與其夫杜秉澄，其中杜男委任的律師游光德，檯面下竟是假投資虛擬貨幣的詐團首腦，還找來時任台銀行員的郭男、黃女夫妻檔組成詐騙集團，犯罪所得達1億1477萬餘元，桃檢起訴游光德具體求刑13年；不過桃園地院今證實，游光德已棄保潛逃，除通緝外，也依職權告發棄保潛逃罪。

院方表示，全案於2024年10月25日檢察官起訴移審時，法官命游光德250萬元交保，並命限制住居、限制出境及出海，嗣後又裁定對游光德實施科技監控，自今年2月11日起配戴電子手環，且應於每週一至五早上8時至10時間，持監控手機自拍後傳送至科控中心，完成電子報到。

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桃園地院於3月22日下午5點45分接獲科控中心來電通知，被告於4時許觸發手環拆卸警報且失聯，法官為求審慎，也嘗試聯繫被告及其辯護人，同日晚間6點15分起至翌日發出拘票拘提游光德，並通知移民署國境事務大隊、海巡署等相關單位協助注意被告出境出海狀況，復函請外交部領事事務局註銷被告護照，避免被告逃亡出境。

院方表示，3月23日上午10點30接獲科控中心通知確認被告手環斷訊、監控手機亦關機，研判被告已逃亡，截至3月24日還找不到人，桃園地院依法踐行通知具保人之程序，裁定沒收保證金後，於3月25日對被告發布通緝，再於3月26日職權告發被告涉犯刑法第161條之1棄保潛逃罪。

檢警調查指出，游光德與成立投資群組搞詐騙後，拉攏台銀郭姓、黃姓行員加入群組，游利用兩人金融專業背景規避洗錢防制通報，該集團先對被害人施以假投資詐術，待眾多被害人陷於錯誤匯款後，將詐欺所得轉匯至其等成立控制之人頭帳戶，製造假幣流後再由游、郭、黃等人轉換為外幣，並匯往境外之虛擬貨幣交易所購買泰達幣，以此隱匿詐欺犯罪所得，全案桃檢偵破起訴。

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