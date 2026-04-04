日本賞櫻季到來 櫻花老樹倒塌構成安全隱憂

許多民眾3日在位於日本東京市中心、2日才有1棵櫻花樹倒塌的千鳥淵划船賞櫻。（路透）

日本東京進入一年一度的賞櫻季，一場難以預料的安全隱患也隨之浮現：種植於上世紀60年代的東京最受歡迎與最具標誌性的染井吉野櫻，如今多已逐漸老朽衰弱；有些櫻花樹已經倒塌，還有許多需要支架固定。

本月2日，東京世田谷區砧公園與市中心皇居護城河畔的千鳥淵綠道，各有1棵櫻花樹倒塌，前者倒下時砸壞圍欄，後者則差點落入皇居護城河，所幸無人受傷。砧公園倒塌的那棵櫻花樹高18公尺，直徑2.5公尺，是園內最老櫻花樹之一，樹齡估計超過60年；今年3月，砧公園曾有另1棵老櫻花樹倒塌，造成1名路人受傷。

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負責公園管理的東京都官員野口正和（音譯）說，東京各公園去年倒了85棵樹，造成3人受傷，不少倒掉的樹是櫻花樹。由於民眾賞櫻時會聚在樹下飲食交流，當局已注意到樹倒隱憂所構成的安全顧慮。上月，東京都議員風間豐（風間ゆたか，音譯）在社群媒體發文呼籲當局採取確切的安全措施，並且提醒，部分樹根裸露或明顯腐爛的櫻花樹看起來很危險。

老化與遭內生真菌侵蝕是櫻花樹樹況惡化的諸多主因之一。櫻花樹醫和田博幸說，嚴重傾斜、樹幹低處開花，以及樹底長蘑菇，都是在避開有安全隱患的櫻花樹時需要注意的徵兆。此外，雨後樹幹積水也會增加樹倒風險。和田說，許多日本人日常生活週遭的樹，都是在二戰後不久種的，迄今已有70、80年，日益衰弱，而且老樹還會受到夏季極端高溫與長期乾旱的影響。

在3月的櫻花樹倒傷人事件後，官員已趕在賞櫻季來臨前為東京各大公園的樹木做體檢；其中砧公園的800多棵櫻花樹已完成初步檢查，有些被砍，另有些被貼上警語，但本月2日倒下的那棵櫻花樹，並無任何警告標誌。東京都官員野口說，警語只能治標，種新樹才能治本，只能呼籲賞櫻民眾多加小心，「因為（就算）檢查過，也不敢保證絕對安全。」

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