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    壽司郎最新聲明！ 堅決提告屁孩與模仿犯：再有惡搞影片絕不寬貸

    日本壽司郎（スシロー）今（10）日發布的最新聲明表示，往後若再次出現類似的惡搞影片或不良行為出現，將採取法律行動，絕不寬貸。（圖擷取自日本壽司郎（スシロー）官網、@takigare3推特）

    日本壽司郎（スシロー）今（10）日發布的最新聲明表示，往後若再次出現類似的惡搞影片或不良行為出現，將採取法律行動，絕不寬貸。（圖擷取自日本壽司郎（スシロー）官網、@takigare3推特）

    2023/02/10 17:19

    〔即時新聞／綜合報導〕日本壽司郎（スシロー）先前因17歲男高中生前往店內用餐時，拍攝舔醬油罐等脫序行為內容的惡搞影片，引發軒然大波。事後壽司郎除向該名高中生提告求償，還立即修改經營方式，然而仍陸續收到類似的惡作劇影片，讓壽司郎於今（10）日正式宣布，往後若再有此類行為出現，將採取法律行動，絕不寬貸。

    綜合日媒報導，壽司郎因為1名男高中生的惡作劇影片，導致商譽大受打擊，不僅導致母公司市值暴跌168億日幣（約新台幣36.8億），同時也讓消費者對該品牌失去信心。如今壽司郎除了堅決對罪魁禍首的男高中生提告外，也在3日修改營運方式，以3項新的營運方式暫時替換昔日的「迴轉壽司」。

    而造成這起風波的當事男高中生，據鄰居爆料他在事後因不堪社會撻伐的壓力，目前已自願退學，並透過鏡頭向壽司郎道歉。儘管如此，男學生的行為卻還是引起負面效應，有數名網友開始故意模仿起片中的不良行為，並將過程錄製成影片上傳至公開平台，甚至還有惡劣的網友將這些影片傳給壽司郎看。

    對此，壽司郎在今日發布最新的公告聲明，非常嚴肅地對這些刻意為之的「迷惑行為」（日文中專指給人帶來麻煩的行為）表示，「事件發生後，客服平台仍不斷收到類似的惡搞影片，為了保障顧客的食品安全與安心，我們絕不允許類似事件再度發生，如再出現相同行為，將會同時根據刑法與民法，對當事人採取法律行動，絕不寬貸」。

    此外，壽司郎也特別提醒，對於那些已經公開的相關惡搞影片，希望網友也不要肉搜當事人與相關人員，或是進行語言攻擊，一切將交由法律進行制裁。

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