川普與澤倫斯基通話 承諾透過談判終結俄烏戰爭

美國共和黨籍總統候選人川普今天表示，他和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通過電話，承諾要透過談判協商來終結俄烏戰爭。（美聯社）

2024/07/20 12:27

〔中央社〕美國共和黨籍總統候選人川普今天表示，他和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通過電話，承諾要透過談判協商來終結俄烏戰爭。

綜合法新社與路透社報導，澤倫斯基也表示他與川普通話，並就美方的軍援表達感謝。但他在社群媒體X的貼文中並沒有提到終結這場打了28個月的戰爭所做的努力。

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川普先前表示，要是他在今年11月5日舉行的美國總統大選中勝選，他甚至會在明年1月上任前就結束俄烏戰爭。川普也表示，要是俄國2022年2月派兵進入烏克蘭時他在任，這場戰爭根本就不會發生。

川普在他自己的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文說：「我感謝澤倫斯基總統的聯繫，作為你們的美國下任總統，我將為這個世界帶來和平，並結束這場奪去許多人生命、摧毀無數無辜家庭的戰爭。」

川普說：「（俄烏）雙方將能夠坐下來談判，達成一個結束暴力並為繁榮鋪路的協議。」

澤倫斯基證實了這次通話，並說「我們與川普總統同意在親自會談中，討論哪些步驟能讓和平維持公正且真正持久」。

他在社群平台X上表示：「我強調了維護我國自由與獨立的重要美國跨黨派及（參眾）兩院支持。」

俄烏戰爭已邁入第3年，川普若是在11月大選中勝出，華府是否持續支持烏克蘭將是個問號。

昨天正式接受共和黨總統提名的川普曾數度表示，他會迅速結束這場戰爭，但沒有提供詳細做法。

川普鮮少提出具體政策建議，不過他去年接受路透社訪問時表示，烏克蘭可能必須放棄一些領土才能達成和平協議。

川普上週在佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）接待匈牙利總理奧班（Viktor Orban）。奧班本月稍早曾會晤俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）。

川普經常讚揚蒲亭，不願直接批評俄羅斯入侵烏克蘭，烏克蘭盟邦擔憂川普將迫使烏克蘭接受局部戰敗。

川普還多次暗示要退出西方軍事聯盟北大西洋公約組織（NATO），他的競選搭檔范斯（J.D. Vance）領導的國會共和黨孤立主義派系．主張美國應停止援烏。

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