傳川普將與澤倫斯基通話

應英國首相施凱爾（左二）邀請，烏克蘭總統澤倫斯基（左三）十九日出席英國內閣會議。（法新社）

2024/07/20 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕對於不支持俄烏延續戰事的美國共和黨籍前總統川普可能在美國年底大選後回鍋白宮，美國有線電視新聞網（CNN）十八日獨家指出，川普與烏克蘭總統澤倫斯基兩人將進行川普二○二一年初卸任後的首度電話溝通，時間預定在十九日，但也可能有變。

逾4成烏人希望和談

川普宣稱他只要贏得十一月的大選後，在明年一月就職前就能結束烏俄戰爭，但沒有說明方法。對於可能的川澤電話會談，川普方面拒絕評論，包括路透在內等其他媒體也無法證實。面對川普競選副手搭檔范斯直言「我真的不在乎烏克蘭發生了什麼事」，澤倫斯基於英國出席歐洲政治共同體會議時告訴英國廣播公司（BBC），「也許他真的不在乎，但我們必須與美國合作」。

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澤倫斯基十九日應英國首相施凱爾邀請，出席英國內閣特別會議，成為近卅年來首位出席英國內閣會議發表談話的外國領袖。澤倫斯基呼籲西方盟國持續以長程飛彈援烏抗俄，英烏雙方也將商討進一步鬆綁對烏克蘭使用西方軍援武器的限制。

根據烏國智庫「烏克蘭經濟和政治研究中心」上月廿至廿八日接受烏國網路媒體委託進行的民調，發現非戰事前線地區的烏國民眾有四成四認為俄烏官方已該展開正式談判、卅五％認為沒理由開始談和、廿一％尚未決定。但絕大多數不贊同俄國總統普廷提出的停戰條件。

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