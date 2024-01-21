川普稱24小時內結束烏俄戰爭 澤倫斯基不買帳：非常危險

烏國總統澤倫斯基表示，川普可能罔顧烏克蘭利益自行其是，這讓他備感壓力。（美聯社）

2024/01/21 20:57

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國前總統川普在愛荷華州首場共和黨初選旗開得勝，聲勢大好的他主張若再次入主白宮，能在24小時內結束烏俄戰爭。對此，烏克蘭總統澤倫斯基並不買帳，擔憂此話意味著罔顧烏克蘭的利益，單方面向俄羅斯讓步，直言川普的想法「非常危險」。

澤倫斯基19日接受英國「第四頻道新聞台」專訪時指出，川普的言論可能是選舉、政治性訊息。但一想他到可能排除烏俄兩國做出自己的決策，仍讓他備感壓力。

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澤倫斯基說，「即便他（川普）終結戰爭的構想不利於我國和人民，他還是會貫徹自己的想法。這讓我感到憂心」。

不過澤倫斯基仍展現善意，願意邀請帶著調停戰爭承諾的川普訪問烏克蘭，「如果你能夠在24小時終止戰爭，我想光是憑著這一點便足以來訪」、「或許川普真的有一些點子，真正的想法，且能夠向我分享」。

川普過去表示，自己與烏俄兩國總統關係良好，能夠在24小時內結束戰爭，但始終未說明具體計畫，「如果照實說出來，我就失去了籌碼。你不能真的把你的打算全盤托出」、「我會和兩位總統會面，雙方都有各自的優勢和弱點。只要24小時就會結束」。

另一方面，澤倫斯基20日在視訊演說中宣布，預期本月和下月將迎來新一波西方軍援，「我們正在準備與夥伴的新協議，堅實的雙邊協議」、「已經有明確的日期可以等待強力的新協議到來」。但無提及有望與哪些國家敲定協議。

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