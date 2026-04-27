看不懂告示？中國男觸摸小琉球海龜 最重可判1年、罰30萬

中國劉姓男子跨海到小琉球遊玩，因觸摸海龜觸法。（海巡署提供）

1名中國籍劉姓男子昨天至屏東小琉球遊玩，卻罔顧國內行之有年的保育法規，竟然觸摸海龜，他辯稱是海龜與海浪合流所致「假車禍」，但海巡署依法違反野生動物保育法第18條函送屏東地方檢察署偵辦。事件傳出有居民說，海邊四處都是禁觸摸公告，難道是因為看不懂繁體字？海巡署強調，騷擾海洋保育類野生動物者可處1年以下有期徒刑、拘役或最重30萬罰金，外籍人士觸法也照罰。

海巡署南部分署第五岸巡隊小琉球安檢所昨天下午4時21分獲報，指小琉球花瓶岩岸際有人觸摸海龜，並提供相關影像資料。經海巡人員循線追查，於花瓶岩岸際發現並逮捕該名中國籍男子，全案依違反野生動物保育法第18條函送屏東地方檢察署偵辦。

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海巡人員依據影像畫面，發現該男子確有近距離接觸海龜行為，隨即前往花瓶岩岸際比對指認，最後在周邊岸際尋獲該衣著特徵相符遊客，隨即帶回安檢所實施訪談筆錄製作。

海巡人員查驗該男性遊客身分為50歲的中國籍劉姓男子，合法入境來台依親，該男子表示，當時在欣賞海景，海龜遭浪拍打至身旁因此移開牠。因碰觸海龜行為違法事實明確，全案依違反野生動物保育法第18條函送屏東地方檢察署偵辦。

小琉球地區是台灣著名保育類海龜棲息地，從往返小琉球的交通船上播放的宣導影片，到島上各沙灘豎立的保育宣導標誌，均宣導民眾切勿違法觸摸、騷擾海龜，但該名中國男子卻仍強調是海龜主動靠近。就有居民表示，公告寫得清清楚楚就是「不接觸」，可能是看不懂繁體字。

因是類案事件層出不窮，南部分署第五岸巡隊呼籲，面對野生動物應把握三不原則「不接觸、不干擾、不餵食」，依據野生動物保育法規定，騷擾海洋保育類野生動物者可處1年以下有期徒刑、拘役或最重30萬罰金；民眾如有發現疑似非法騷擾海洋野生動物情形，可撥打海巡署「118」專線進行檢舉，以共同守護台灣珍貴的海洋野生動物。

海巡人員依據影像畫面，發現該男子確有近距離接觸海龜行為，最後在周邊岸際尋獲該衣著特徵相符遊客，隨即帶回安檢所製作筆錄並函送。（海巡署提供）

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