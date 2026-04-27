週三全台有雨「中部以北」防雨彈 勞動節連假天氣曝光

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

把握明天好天氣！中央氣象署預報，明天（28日）晴到多雲，但雲量增多，因此部分地區有機會降雨，週三、週四受到鋒面、東北季風增強影響，白天開始全台都有機會降雨，尤其中部以北可能有局部較大雨勢，週五勞動連假轉為多雲到晴天氣，東半部偶有降雨。下一波鋒面預估下週日接近、下週一通過，屆時又會轉為有雨的天氣。

氣象署預報員趙紘說明，明天台灣南邊水氣較多，東部、東南部地區、恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，南部、東北部地區及基隆北海岸有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後南部地區、其他山區有局部短暫雷陣雨。

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週三、週四有比較明顯的變天！趙紘表示，週三、週四受到鋒面通過、東北季風增強影響，週三降雨是階段式的，一開始先是東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲，白天開始則是轉為各地都有局部短暫陣雨或雷雨的情形；週四則是西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區有局部短暫陣雨，這2天中部以北都可能出現局部較大雨勢。

至於勞動節連假天氣如何？趙紘指出，週五開始環境就沒有那麼潮濕，各地恢復到多雲天氣，僅東半部地區、恆春半島有零星降雨，中午過後中南部山區留意零星短暫陣雨。週六轉為東南風環境，迎風面東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲，午後大台北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

趙紘續指，下週日、週一有另一波鋒面接近、通過，下週日南部、東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。到了下週一，預估全台都容易有降雨機會，但該時間為預報後期，不確定性較大，請注意氣象署最新天氣資訊。

溫度部分，趙紘說明，明天各地天氣偏暖，白天溫度30度左右，尤其南部近山區可能會出現35、36度，各地清晨21-23度。週三開始鋒面逐漸通過及東北季風增強，雲量增多，中部以北東部轉涼，各地白天溫度略微下降，降至27-29度，早晚22-23度。

尤其週四到週五清晨，受到東北季風影響，轉涼感受更為明顯，中部以北、東部白天溫度降至21-25度，南部仍有26、27度，早晚19-21度。週五白天開始東北季風逐漸減弱，氣溫回升，一直到下週日白天溫度有機會上升至30度左右。

趙紘提醒，今天晚上到週三清晨馬祖、週六金門、馬祖容易有低雲或局部霧影響能見度；另外，週三（29日）東南部地區有焚風發生的機率，請注意。

一週溫度趨勢。（氣象署提供）

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