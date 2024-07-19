台大醫學系在學生重考仍錄取 差0.05分「落榜頭」怒槓台大敗訴確定

台大醫學系蘇姓在學生重考仍錄取，佔了一個正取名額，差0.05分的「落榜頭」李姓考生不服，提告要求台大撤銷蘇生錄取資格，改錄取他，最高行政法院判李生敗訴確定。圖為台大醫學院。（資料照）

2024/07/19 21:57

〔記者楊國文／台北報導〕蘇姓台大醫學系在學生前年報考台大醫學系，再次錄取，只差0.05分達錄取分數的「落榜頭」李姓考生大為不滿，質疑台大讓蘇生占了1個名額，又未增列備取生，導致他落榜，怒告台大要求應錄取他、撤銷蘇生錄取資格。最高行政法院認定台大原處分無誤，判李生敗訴確定。

蘇姓學生從高中起就是校方和同學眼中的「學霸」，曾奪下國際地理奧林匹亞金牌，3年前以各科平均90分以上、總分469分高分錄取台大醫學系。

請繼續往下閱讀...

而李生前年通過台大醫學系第1階段篩選，在第2階段甄試獲得總分75.97分，未達最低錄取標準76.02分，僅差0.05分未被錄取，成為「落榜頭」。

李生主張，蘇姓考生是台大醫學系在學生，卻隱匿身分報考並獲錄取，導致他錄取機會受到排擠，還有1名繁星計畫學生被錄取也未就讀，醫學系有2名缺額，卻未增列備取名額，導致他落榜，既然教育部核定台大醫學系錄取名額為50名，就應足額錄取50人，應核定備取生，撤銷蘇生的報考和錄取資格，並且錄取他。

台大指出，依據司法院釋字第626號解釋，基於大學自治，大學可以自行訂定入學資格條件以篩選學生，且憲法保障並不包括人民請求給予入學許可、提供特定教育的權利。

台大說明，依大學辦理招生作業要點、招生簡章總則等規定，考生甄選總成績未達最低錄取標準，雖有名額也不錄取，因李甄試總成績75.97分，未達最低錄取分數76.02分，無論台大是否核定備取生，都不影響李生自始未達最低錄取標準的事實。

台大指出，招生簡章、招生須知均未禁止已有大學學籍者再次報考，無論蘇重考動機為何，難認有妨害公共利益，或有重大行為偏差情形，不必撤銷錄取資格。

台北高等行政法院審理認為，在招生簡章、須知都沒有限制各大專院校在籍學生的報考資格，台大醫學系正取人數包含蘇在內共50人，符合學校公告的招生名額，而李生的甄試總成績未達正取最低分數，台大未錄取他並無違誤，判李生敗訴。

李生不服，提起上訴，最高行政法院認為台大原處分無誤、北高行判決並無不當，駁回李生的上訴確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法