凱米颱風下週三、四影響最大 下週天氣一次看懂

氣象署公布未來一週降雨趨勢。（中央氣象署提供）

2024/07/20 18:43

〔記者蔡思培／台北報導〕本週全台都是炎熱天氣，「凱米」颱風雖已形成，但明天各地仍高溫炎熱，大台北、中南部可能有37度以上高溫，中南部山區、嘉南地區可能有局部大雨發生。中央氣象署提醒，下週二起「凱米」颱風外圍環流影響逐漸影響台灣，下週三、週四颱風影響台灣最嚴重，台灣西半部、東北部地區都有陣雨或雷雨。

氣象預報員林定宜說，明天受太平洋高壓影響，台灣附近吹東南風，中南部、北部山區午後降雨機率高，嘉南地區、中南部山區午後有局部大雨發生機率。下週一風場轉東風，基隆、北海岸、東半部、恆春半島等東部地區容易下雨；西半部地區、北部山區午後下雨機率也高。

請繼續往下閱讀...

林定宜，下週二凱米颱風外圍環流影響逐漸影響台灣，水氣會明顯增加，北部、東北部、東部地區會有不定時短暫陣雨，其他地區中午過後，雷陣雨機率也增加。下週三、週四颱風影響台灣最嚴重，台灣西半部、東北部地區都有陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨。下週五後颱風逐漸北上，風向轉吹西南風，中南部地區下雨機率仍偏高。

溫度方面，明天台灣各地仍是高溫炎熱，大台北、中南部近山區平地可能出現37度以上高溫，高屏、台東天氣也相當炎熱。下週一受低壓帶影響，高溫稍微略降。下週二到週五，台灣受颱風外圍環流影響加上水氣多，各地溫度稍下降，但下週二颱風在台灣右側，靠近桃竹苗、中部地區可能有焚風發生，溫度較高。

氣象署公布未來一週溫度趨勢。（中央氣象署提供）

「凱米」颱風預估下週二發海警，下週三、週四影響最大。（擷取自中央氣象署網站）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法