為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

送貨司機將25kg包裹拋進院子！下秒狗狗慘遭活活壓死

美國洛杉磯送貨司機將貨物送到府後，竟將重達25公斤的包裹拋過圍欄扔進院子，意外將狗狗壓死。（圖片擷取自youtube @kcalnews）

美國洛杉磯送貨司機將貨物送到府後，竟將重達25公斤的包裹拋過圍欄扔進院子，意外將狗狗壓死。（圖片擷取自youtube @kcalnews）

2024/07/20 23:09

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕本月17日下午5時，美國洛杉磯一名送貨司機將貨物送到府後，竟直接將重達25公斤的包裹，拋過圍欄扔進院子內，卻意外砸中在院子活動的狗狗，活生生將牠壓死。

綜合外媒報導，根據鄰居的監視器畫面顯示，快遞公司UPS的送貨司機抵達納莉亞（Naria Harutjunjan）家後，並沒有按電鈴也沒有致電給收件者，而是直接將重達25公斤的包裹扔過圍欄，丟入院內。雖然送貨司機丟完包裹後疑似遲疑了一下，曾一度彎腰並蹲下身子朝圍欄內看了一眼，不過似乎沒有發現異狀，隨即開車離去。

納莉亞表示，當時2隻狗狗Cookie和Lulu正在院子活動，不過她注意到有人朝家門口走來，於是準備將狗狗帶進屋內。納莉亞將Cookie放進屋後，準備回來接Lulu時，卻發現Lulu被一箱比牠重達兩倍的大包裹壓在底下，身受重傷，趕緊送往獸醫搶救仍宣告不治。

納莉亞悲慟表示，雖目前尚不清楚司機將包裹扔過圍欄時，是否注意到那裡有狗，不過她已經聯繫快遞公司UPS和亞馬遜，並打算對兩家公司採取法律行動。「送貨司機的行為可能會殺了我。他可以殺死任何在這裡玩耍的嬰兒，或殺死任何其他人」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
老婆的包裹裝的竟是... 網友：男人尊嚴蕩然無存
2016/11/08 22:32

老婆的包裹裝的竟是... 網友：男人尊嚴蕩然無存
扯！送貨員自行「簽收」包裹再丟門口 網轟：根本偽造文書
2019/04/10 22:43

扯！送貨員自行「簽收」包裹再丟門口 網轟：根本偽造文書

桃市府趣桃Chill嗨嗨近百萬觀看 第2季《Chill桃不一樣》7/26開播
奇蹟！火車高速「攔腰截斷」完整切面 壽星送貨員卻沒受傷
2021/11/17 20:13

奇蹟！火車高速「攔腰截斷」完整切面 壽星送貨員卻沒受傷
「你的包裹被搶了...」美武裝歹徒挾持快遞車 搬走上百件貨物
2020/12/26 14:07

「你的包裹被搶了...」美武裝歹徒挾持快遞車 搬走上百件貨物

純喫茶寵粉撒百萬獎 即刮即抽送豪華郵輪行
亞馬遜包裹抵達！送貨員回傳照片...窗邊冒出博美犬「興奮狂盯」
2023/03/09 00:16

亞馬遜包裹抵達！送貨員回傳照片...窗邊冒出博美犬「興奮狂盯」
傻眼！包裹扛上6樓遭顧客當面拒收 竟還……
2015/11/29 19:11

傻眼！包裹扛上6樓遭顧客當面拒收 竟還……
國際今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播