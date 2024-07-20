送貨司機將25kg包裹拋進院子！下秒狗狗慘遭活活壓死

美國洛杉磯送貨司機將貨物送到府後，竟將重達25公斤的包裹拋過圍欄扔進院子，意外將狗狗壓死。（圖片擷取自youtube @kcalnews）

2024/07/20 23:09

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕本月17日下午5時，美國洛杉磯一名送貨司機將貨物送到府後，竟直接將重達25公斤的包裹，拋過圍欄扔進院子內，卻意外砸中在院子活動的狗狗，活生生將牠壓死。

綜合外媒報導，根據鄰居的監視器畫面顯示，快遞公司UPS的送貨司機抵達納莉亞（Naria Harutjunjan）家後，並沒有按電鈴也沒有致電給收件者，而是直接將重達25公斤的包裹扔過圍欄，丟入院內。雖然送貨司機丟完包裹後疑似遲疑了一下，曾一度彎腰並蹲下身子朝圍欄內看了一眼，不過似乎沒有發現異狀，隨即開車離去。

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納莉亞表示，當時2隻狗狗Cookie和Lulu正在院子活動，不過她注意到有人朝家門口走來，於是準備將狗狗帶進屋內。納莉亞將Cookie放進屋後，準備回來接Lulu時，卻發現Lulu被一箱比牠重達兩倍的大包裹壓在底下，身受重傷，趕緊送往獸醫搶救仍宣告不治。

納莉亞悲慟表示，雖目前尚不清楚司機將包裹扔過圍欄時，是否注意到那裡有狗，不過她已經聯繫快遞公司UPS和亞馬遜，並打算對兩家公司採取法律行動。「送貨司機的行為可能會殺了我。他可以殺死任何在這裡玩耍的嬰兒，或殺死任何其他人」。

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