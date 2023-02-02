拒絕屁孩道歉！ 壽司郎「堅決告到底」 日前檢座曝︰恐面臨3年刑期

日本一名17歲屁孩日前到壽司郎用餐期間，對著公用醬油罐狂舔，甚至還用手指沾口水觸碰轉盤上的壽司，引發各界撻伐，對此壽司郎堅持提告少年到底。（圖擷自推特）

2023/02/02 18:16

〔即時新聞／綜合報導〕近期日本有一名17歲少年到連鎖迴轉壽司店「壽司郎」（スシロー）用餐時，刻意狂舔店內公用醬油罐，甚至把口水沾到輸送帶的壽司上，脫序行徑引發撻伐，更導致壽司郎股價暴跌，市值蒸發160億日幣（約新台幣36.8億）。事後壽司郎堅持提告，一名日本前檢察官指出，該少年行為在刑法上已構成「強制妨礙營業罪」，未來若是罪名成立，恐面臨最高3年有期徒刑或罰款50萬日圓（約新台幣11萬）。

據日本《報知新聞》報導，這名17歲屁孩日前在網上PO出一段影片，公開自己在壽司郎的荒唐行徑，他趁著店員沒注意之際，當眾偷舔醬油瓶、茶杯，甚至還刻意將沾滿口水的手指，拿去塗抹到輸送帶的餐具和壽司上，誇張行徑曝光後，立即引發無數網友猛烈抨擊。

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儘管事發店家已在第一時間立即消毒，並全面更換店內的所有醬油瓶、清洗全部的茶杯，仍無法平息顧客的疑慮，甚至導致母公司股價暴跌。對此，壽司郎發聲明表示，將對該名少年究責到底，「我們認為少年這樣的行為嚴重破壞了公司和顧客之間的信任關係，我們將以最嚴格的態度採取民事和刑事責任」。

據傳在這起事情鬧大後，當事少年得知自己的行徑遭到多方炎上，不僅沒有因此反省自己的糟糕行為，甚至還PO文反問，「為什麼就這點程度的小事也要被罵？」，進而引來更大的輿論撻伐。而少年的父母在事後，急忙帶他到壽司郎道歉，然而被壽司郎拒絕接受，並表示堅持提告這名囂張的少年。

另據前日本東京地方檢察官若狹勝表示，這名少年的行為從衛生角度來看不僅不衛生，甚至還會因為在網路擴散，從而引發嚴重後果，因此少年可能會被指控涉嫌「強制妨礙營業罪」（即以武力強行妨礙業務），一旦罪名成立，未來最嚴重將面臨3年刑期，或是最高50萬日圓的罰款。

除此之外，若狹勝表示在民事方面，如果壽司郎能證明店家因少年的影片擴散，造成店家的客流量減少，那麼壽司郎恐針對產品置換的成本、店家損失、清潔成本等部分，屆時也會要求少年賠償店家收益損失。另據報導指出，由於這名少年還未成年，因此他的父母可能會受到連帶賠償責任，賠償金額恐怕不小。

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