拒絕屁孩道歉！ 壽司郎「堅決告到底」 日前檢座曝︰恐面臨3年刑期
〔即時新聞／綜合報導〕近期日本有一名17歲少年到連鎖迴轉壽司店「壽司郎」（スシロー）用餐時，刻意狂舔店內公用醬油罐，甚至把口水沾到輸送帶的壽司上，脫序行徑引發撻伐，更導致壽司郎股價暴跌，市值蒸發160億日幣（約新台幣36.8億）。事後壽司郎堅持提告，一名日本前檢察官指出，該少年行為在刑法上已構成「強制妨礙營業罪」，未來若是罪名成立，恐面臨最高3年有期徒刑或罰款50萬日圓（約新台幣11萬）。
據日本《報知新聞》報導，這名17歲屁孩日前在網上PO出一段影片，公開自己在壽司郎的荒唐行徑，他趁著店員沒注意之際，當眾偷舔醬油瓶、茶杯，甚至還刻意將沾滿口水的手指，拿去塗抹到輸送帶的餐具和壽司上，誇張行徑曝光後，立即引發無數網友猛烈抨擊。
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儘管事發店家已在第一時間立即消毒，並全面更換店內的所有醬油瓶、清洗全部的茶杯，仍無法平息顧客的疑慮，甚至導致母公司股價暴跌。對此，壽司郎發聲明表示，將對該名少年究責到底，「我們認為少年這樣的行為嚴重破壞了公司和顧客之間的信任關係，我們將以最嚴格的態度採取民事和刑事責任」。
據傳在這起事情鬧大後，當事少年得知自己的行徑遭到多方炎上，不僅沒有因此反省自己的糟糕行為，甚至還PO文反問，「為什麼就這點程度的小事也要被罵？」，進而引來更大的輿論撻伐。而少年的父母在事後，急忙帶他到壽司郎道歉，然而被壽司郎拒絕接受，並表示堅持提告這名囂張的少年。
另據前日本東京地方檢察官若狹勝表示，這名少年的行為從衛生角度來看不僅不衛生，甚至還會因為在網路擴散，從而引發嚴重後果，因此少年可能會被指控涉嫌「強制妨礙營業罪」（即以武力強行妨礙業務），一旦罪名成立，未來最嚴重將面臨3年刑期，或是最高50萬日圓的罰款。
除此之外，若狹勝表示在民事方面，如果壽司郎能證明店家因少年的影片擴散，造成店家的客流量減少，那麼壽司郎恐針對產品置換的成本、店家損失、清潔成本等部分，屆時也會要求少年賠償店家收益損失。另據報導指出，由於這名少年還未成年，因此他的父母可能會受到連帶賠償責任，賠償金額恐怕不小。
スシロー激オコで刑事民事両方で厳正対処（→つまり訴訟）— ????️???????????????????????? （@JAPAN_JPNL0VE） January 30, 2023
岐阜県立岐南工業高校二年生の生徒さん（ペロローくん）と、その親御さんは震えて備えてください笑
月曜日、学校も大変なことになってるだろな…
未成年者で逮捕はなくても保護者が賠償請求の対象となる可能性も…
本人は威力業務妨害罪あたり pic.twitter.com/b2XAy4LvKS