不只壽司郎受害！ 日噁男拿「公用湯匙」猛吞天婦羅渣 店家氣炸報警

日本九州氣烏龍麵店近期遭到1名噁男光顧，他直接拿著店內的公共湯匙，挖起桌上擺放免費提供的天婦羅渣開吃，事後還比讚大笑，引發網友砲轟。（圖擷取自@kogumasokuhou推特）

2023/02/02 13:12

〔即時新聞／綜合報導〕日本連鎖迴轉壽司店「壽司郎」（スシロー）近期遭到1名的17歲少年惡搞，不僅狂舔公用醬油罐，還將口水沾到輸送帶的壽司上，甚至把脫序過程拍下上傳，引發批評與衛生疑慮，更導致母公司股價重創。現在又傳出不只壽司郎受害，日本九州有間人氣烏龍麵店也因1名噁男的用餐行徑，引起一片譁然。

據《朝日新聞》報導，近期九州超人氣連鎖烏龍麵店「資先生烏龍麵」（資さんうどん）有1名男性顧客來店用餐，然而他竟在用餐過程中，直接拿著店內的公共湯匙，並挖起桌上擺放免費提供的天婦羅渣，開始大吃特吃，甚至還一臉非常享受的模樣，吃完後還對一旁錄影的拍攝者，得意地往鏡頭比讚大笑。

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而這段脫序行為的影片在網路上曝光後，立刻引發無數網友猛烈砲轟，認為該名男子的行徑實在非常惡劣、噁心和自私；也令不少網友紛紛憂心表示，日本近期接二連三傳出知名餐廳店，其衛生環境、食物遭到類似的沒品奧客敗壞，讓他們實在完全無法安心在外用餐。

無辜受害的「資先生烏龍麵」則回應表示，他們對該名男子的行為感到相當困擾，並指出這樣的行為已嚴重危害到顧客可以安心用餐的環境。目前店家已針對受害店鋪，進行全面消毒，也更換所有天婦羅渣的器皿和湯匙，並向警方報案，將繼續進行調查並採取相關應對措施。

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