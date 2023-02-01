有夠衰！屁孩在店內亂舔 壽司郎市值蒸發160億日圓
2023/02/01 17:05
〔即時新聞／綜合報導〕日前一名日本17歲少年到連鎖迴轉壽司店「壽司郎」用餐，竟然對公用醬油罐狂舔，還將口水沾到轉盤上的壽司，脫序行為引發抨擊。而壽司郎母公司「FOOD & LIFE Companies」股價也因此暴跌，市值蒸發160億日圓（約36.8億元新台幣）。
近日社群平台推特瘋傳一段影片，一名金髮高中生到連鎖迴轉壽司店「壽司郎」（スシロー）分店用餐時，觀察附近沒有工作人員後，竟拿起桌上的醬油罐狂舔，連架上的茶水碗也被他拿起吸吮了一番，更誇張的是，他之後還用手指沾自己的口水抹在轉盤上的壽司上。相關畫面曝光後，引發網路一陣撻伐，金髮少年竟還一度稱「為什麼這點程度的小事也要被罵」？
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事件引起網友群起砲轟，該少年部分個資也被肉搜出來。後續壽司郎也證實，影片內容是在旗下店家發生，並表示已對店面全面消毒，並將對少年提告。
更慘的是，隨著該事件發酵，壽司郎的母公司「FOOD & LIFE Companies」股價也因此暴跌，市值一下子蒸發了160億日圓（約36.8億元新台幣）。
スシローの運営会社の株価、醤油舐め事件の報道をキッカケに一気に暴落。時価額換算で160億円が消えた。舐めた子は160億円の実感ないと思うけどこれは信用毀損/業務妨害罪状態だよなぁ…。#スシロー pic.twitter.com/mNpiaTjlUW— shinzo fukui （@shinzofukui） January 31, 2023