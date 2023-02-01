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    有夠衰！屁孩在店內亂舔 壽司郎市值蒸發160億日圓

    近日在推特瘋傳一段影片，一名日本高中生竟在用餐期間，對著公用醬油罐狂舔，甚至還用手指沾口水觸碰轉盤上的壽司等，引發網路砲轟，該間壽司店也證實將對這名高中生提告。（圖擷自推特）

    近日在推特瘋傳一段影片，一名日本高中生竟在用餐期間，對著公用醬油罐狂舔，甚至還用手指沾口水觸碰轉盤上的壽司等，引發網路砲轟，該間壽司店也證實將對這名高中生提告。（圖擷自推特）

    2023/02/01 17:05

    〔即時新聞／綜合報導〕日前一名日本17歲少年到連鎖迴轉壽司店「壽司郎」用餐，竟然對公用醬油罐狂舔，還將口水沾到轉盤上的壽司，脫序行為引發抨擊。而壽司郎母公司「FOOD & LIFE Companies」股價也因此暴跌，市值蒸發160億日圓（約36.8億元新台幣）。

    近日社群平台推特瘋傳一段影片，一名金髮高中生到連鎖迴轉壽司店「壽司郎」（スシロー）分店用餐時，觀察附近沒有工作人員後，竟拿起桌上的醬油罐狂舔，連架上的茶水碗也被他拿起吸吮了一番，更誇張的是，他之後還用手指沾自己的口水抹在轉盤上的壽司上。相關畫面曝光後，引發網路一陣撻伐，金髮少年竟還一度稱「為什麼這點程度的小事也要被罵」？

    事件引起網友群起砲轟，該少年部分個資也被肉搜出來。後續壽司郎也證實，影片內容是在旗下店家發生，並表示已對店面全面消毒，並將對少年提告。

    更慘的是，隨著該事件發酵，壽司郎的母公司「FOOD & LIFE Companies」股價也因此暴跌，市值一下子蒸發了160億日圓（約36.8億元新台幣）。

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