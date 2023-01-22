扯！不孝孫直播惡整家人求抖內 害奶奶當場尿失禁......

印尼男子直播惡整家人賺抖內，年邁奶奶慘在鏡頭前尿失禁，引爆網友怒火。（圖翻攝自@intan_komalasari抖音）

2023/01/22 17:30

〔即時新聞／綜合報導〕印尼近日發生一起荒謬事件！一名男子想靠直播賺錢，竟將父母和年邁的奶奶當成生財工具，透過惡整家人增加曝光度，一段直播還能看到奶奶不停求饒，最後當著鏡頭面前尿失禁，引發大批網友撻伐。

綜合外媒報導，印尼有個男子最近在「抖音」（TikTok）直播虐待家人。從直播影片可以看到，男子要求家人坐在戶外水池的椅子上，用裝滿水的臉盆往家人身上倒，家人疑長期遭到虐待，不敢反抗也不敢離開鏡頭；另一段畫面中，男子的奶奶在遭受欺凌過程中哀求孫子讓她走，但不孝孫不予理會，繼續惡整，最後奶奶當場尿失禁。

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報導指出，男子疑似想透過惡整家人誘發觀眾同情心，藉此要求觀眾多抖內，否則就繼續欺負家人；他還在直播中囂張指稱自己只想要錢，「快抖內我，讓我課金買遊戲配件、買炸雞吃……」。

男子大逆不道的行為曝光後，隨即引爆大批網友怒火。據悉，一名印尼商人特別拍影片要求男子停止這種虐待家人的直播，甚至願意提供就業機會給他，透過正當行為賺錢，沒想到男子不但拒絕提議，還反過來勒索2億印尼盾（約新台幣40萬），作為停止惡整的「贖金」。

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